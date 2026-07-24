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Megjött a jelentés: ez volt minden idők egyik legsúlyosabb támadása Oroszország ellen
Globál

Megjött a jelentés: ez volt minden idők egyik legsúlyosabb támadása Oroszország ellen

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A mai, Oroszország elleni támadás az év egyik legnagyobbja volt, egyedül június 26-án történt nagyobb csapás az ország ellen – írja az orosz ellenzéki Meduza portál.

Ma reggel az orosz védelmi minisztérium

571 ukrán drónt lőtt le, ez volt az év második legnagyobb támadása Oroszország ellen.

Egyedül a június 26-ai csapás volt nagyobb, amikor 660 ellenséges drónt fogott el a légvédelem.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, mennyi drónt nem sikerült elfogni.

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A csapás Szentpétervárt és Moszkvát is célozta.

A Meduza részletesen beszámolt azokról a célpontokról, melyeket csapás ért:

  • tűz ütött ki egy Wildberries vállalathoz tartozó logisztikai központban Szentpéterváron, Susarij negyedben, három ember megsérült.
  • Robbanások történtek az Utykina Zavod ipari zónában a Leningrád-régióban (Szentpétervár vonzáskörzete).
  • Kigyulladt szintén Leningrád régióban Szinyavino faluban egy raktár, elvileg ez egy mezőgazdasági épület volt.
  • Felrobbant szintén a Wildberries e-kereskedelmi vállalat egyik elosztóközpontja Szimferopolban, a Krímben.
  • Tver régióban is felrobbant egy raktár, nem világos, ez a Wildberries vállalathoz tartozott-e, egyes ukrán Telegram-csatornák szerint az internetes cég volt a célpont.
  • Kirov városában több robbanás is történt, itt állítólag az Avityek repülőgép-alkatrészeket gyártó vállalat egyik üzeme kapott lángra.

A Wildberries e-kereskedelmi vállalatot azért kezdte el aktívan célozni Ukrajna, mert állítólag katonai eszközöket, drónokat, személyvédelmi felszereléseket és gyakorló ruházatot is szállítanak az orosz katonáknak.

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Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

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