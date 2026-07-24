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Merz az asztalra csapott, egymás után hullanak a fejek Németországban
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Merz az asztalra csapott, egymás után hullanak a fejek Németországban

MTI
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Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár felmentette tisztségéből Patrick Schnieder közlekedési minisztert, mert elégedetlen volt a német vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra állapotával – jelentette pénteken a Bild. A lap szerint a döntés a kormány átfogó átalakításának része.

A Bild szerint

Merz egyre elégedetlenebb volt azzal, hogy Schnieder rekordnagyságú költségvetés mellett sem tudott érdemi előrelépést elérni a vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésében.

A közlekedési tárcát 2025 májusától irányító Schniedert tavaly szeptemberben bírálatok érték, miután azt mondta, hogy a jelentős költségvetési források ellenére sincs elegendő pénz új hidak építésére és más infrastrukturális beruházásokra.

A lap konzervatív körökre hivatkozó értesülése szerint Schniedert Fritz Güntzler CDU-s parlamenti képviselő, göttingeni könyvvizsgáló válthatja a tárca élén. Güntzler 2013 óta képviselő a német parlamentben, és a Bundestag pénzügyi bizottságának tagja.

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A német kormány más posztjain is cserék zajlanak, miután magánéleti botránya miatt múlt szombaton lemondásra kényszerült Jens Spahn, a CDU és bajor testvérpártja, a CSU közös Bundestag-frakciójának vezetője.

Merz és a CSU elnöke, Markus Söder Spahn helyére Thorsten Frei kancelláriaminisztert jelölte, aki a kancellár lojális emberének számít. Az ő személyéről július 29-én szavaz a CDU/CSU Bundestag-frakciója.

A Tagesschau.de szerint Merz megerősítette, hogy Freit Nina Warken egészségügyi miniszter váltja a kancellári hivatal (Kanzleramt) élén.

Az egészségügyi minisztérium élére Carsten Linnemann, a CDU főtitkára kerül.

A kancellár azt mondta, további változások is várhatók a kormányban a következő napokban.

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Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images

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