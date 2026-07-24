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Mohszen Edzsei: ideje, hogy Trump végre leálljon más országok zaklatásával!
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Mohszen Edzsei: ideje, hogy Trump végre leálljon más országok zaklatásával!

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Itt az idő, hogy Donald Trump elnök végre leálljon más országok zaklatásával és a túlzó fenyegetések dobálásával - mondta Mohszen Edzsei, Irán legfőbb ügyésze.

A legfőbb ügyész azután beszélt, hogy Ali al-Zaidivel, Irak miniszterelnökével találkozott. 

Edzsei úgy fogalmazott, hogy Amerika ellenségeskedése és agressziója jelenleg a csúcsra jár.

Az Egyesült Államok megszállta a szomszédos országok egy részét és bűncselekményeket követ el az iráni nemzet ellen ezekről a területekről, ezért nyilvánvaló következmény, hogy mi az amerikai agresszió forrását támadjuk

- mondta.

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A főügyész ezzel vélhetően az Iránnal szomszédos országok területének támadását próbálta megmagyarázni.

Amerikai források szerint az iraki miniszterelnök ma Iránban egy tűzszünet javaslatot is átadott a perzsa vezetőknek, akik ez visszautasították, erről itt írtunk:

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(Iran International nyomán)

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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