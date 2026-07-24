Mohszen Edzsei: ideje, hogy Trump végre leálljon más országok zaklatásával!

A legfőbb ügyész azután beszélt, hogy Ali al-Zaidivel, Irak miniszterelnökével találkozott.
Edzsei úgy fogalmazott, hogy Amerika ellenségeskedése és agressziója jelenleg a csúcsra jár.
Az Egyesült Államok megszállta a szomszédos országok egy részét és bűncselekményeket követ el az iráni nemzet ellen ezekről a területekről, ezért nyilvánvaló következmény, hogy mi az amerikai agresszió forrását támadjuk
- mondta.
A főügyész ezzel vélhetően az Iránnal szomszédos országok területének támadását próbálta megmagyarázni.
Amerikai források szerint az iraki miniszterelnök ma Iránban egy tűzszünet javaslatot is átadott a perzsa vezetőknek, akik ez visszautasították, erről itt írtunk:
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