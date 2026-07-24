Mohszen Edzsei: ideje, hogy Trump végre leálljon más országok zaklatásával!

Itt az idő, hogy Donald Trump elnök végre leálljon más országok zaklatásával és a túlzó fenyegetések dobálásával - mondta Mohszen Edzsei, Irán legfőbb ügyésze.

A legfőbb ügyész azután beszélt, hogy Ali al-Zaidivel, Irak miniszterelnökével találkozott.

Edzsei úgy fogalmazott, hogy Amerika ellenségeskedése és agressziója jelenleg a csúcsra jár.

Az Egyesült Államok megszállta a szomszédos országok egy részét és bűncselekményeket követ el az iráni nemzet ellen ezekről a területekről, ezért nyilvánvaló következmény, hogy mi az amerikai agresszió forrását támadjuk

- mondta.

A főügyész ezzel vélhetően az Iránnal szomszédos országok területének támadását próbálta megmagyarázni.

Amerikai források szerint az iraki miniszterelnök ma Iránban egy tűzszünet javaslatot is átadott a perzsa vezetőknek, akik ez visszautasították, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 24. Visszadobta Irán a legújabb tűzszüneti javaslatot - Hallani sem akarnak a megállapodásról

(Iran International nyomán)

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