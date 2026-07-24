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Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt
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Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt

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Bejelentette Alekszander Beglob, Szentpétervár kormányzója, hogy ellenséges támadás érte a várost  - írja az MK.ru.

A támadás ukrán drónok hajtották végre, csapás érte a város kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményeit, a hatóságok dolgoznak a károk mérséklésén – ismertette az orosz vezető.

Azt is hozzátette, hogy a légvédelem dolgozott, ettől függetlenül

a városban több helyen is kár keletkezett.

Az okozott károk felmérése és a mentési munkálatok még folyamatban vannak. Egyelőre annyit tudni, hogy többek közt az orosz Wildberries e-kereskedelmi vállalat raktárait érte csapás.

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Alekszander Drozgyenkó, Leningrád régió kormányzója (ahol Szentpétervár városa is található), reggel arról tett bejelentést, hogy

a térségben legalább 50 ukrán drónt lőttek le.

Ez volt a háború egyik legintenzívebb ukrán támadása Szentpétervár ellen.

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Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

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