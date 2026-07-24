Nagytakarítás, de ez mindenkinek kötelező: nemzeti takarítási napot vezetnek be az 50 milliós országban

Az első nemzeti takarítási napot most szombaton rendezik meg helyi idő szerint 7 és 10 óra között.
A kormány tájékoztatása szerint ez idő alatt – a sürgősségi és más létfontosságú szolgáltatások kivételével – megtiltják a járműforgalmat, és az üzleteknek is zárva kell tartaniuk. Hasonló intézkedések már léteznek az afrikai Nagy-tavak régiójának több más országában is.
Robinah Nabbanja miniszterelnök közölte: minden ugandai köteles részt venni a közösségi takarításban, amelynek során egyebek mellett piacokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, vallási létesítményeket, utakat, vízelvezető árkokat és más közterületeket tesznek rendbe. Az intézkedés az országban élő külföldiekre is vonatkozik. A program jelmondata:
A tiszta Uganda mindenki felelőssége.
Dennis Patrick Katungi kormányszóvivő az AFP francia hírügynökségnek elmondta: a 65 év felettiek önként csatlakozhatnak az akcióhoz, a szülők pedig maguk dönthetnek arról, bevonják-e tizenéves gyermekeiket.
A kormány hangsúlyozta:
a nemzeti takarítási nap nem önkéntes program, hanem állampolgári kötelezettség.
Azokkal szemben, akik indokolatlanul nem vesznek részt benne, kényszerintézkedéseket helyeztek kilátásba, ezek részleteit azonban egyelőre nem ismertették.
A kötelező közösségi munka nem példa nélküli a térségben. A szomszédos Ruandában minden hónap utolsó szombatján rendezik meg az úgynevezett Umugandát, amelyen a 18 és 65 év közötti állampolgárok és külföldi lakosok is kötelesek részt venni. A hagyományt egy 2007-es törvény tette ismét kötelezővé. Az Umuganda részeként takarítási, építési vagy idősek és rászorulók megsegítését célzó feladatokat végez a lakosság, az igazolatlan távolmaradást pedig pénzbírsággal büntetik.
Burundiban szintén minden hónap utolsó szombatján szerveznek kötelező "közösségfejlesztési munkákat". A Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig a salongo elnevezésű közösségi munka hagyománya él, amelyet Kinshasa kormányzója nemrég ismét kötelezővé tett a főváros közterületeinek rendbetétele érdekében.
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