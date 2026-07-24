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Olyan földrengés volt az éjjel nyugati szomszédunknál, hogy Magyarországon is megérezték
Globál

Olyan földrengés volt az éjjel nyugati szomszédunknál, hogy Magyarországon is megérezték

MTI
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Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt.

A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen érezték

– írták.

A katasztrófavédelem közölte: egyelőre nem érkezett bejelentés károkról.

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