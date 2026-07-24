Pár napja bemondta, rögvest kőbe is vésik a Putyin-barát diktátor szavát: nem lesznek választások soha többé

A nicaraguai törvényhozás feletti irányítás Ortega és felesége – aki egyben a közép-amerikai ország társelnöke –, Rosario Murillo kezében van. A kongresszus kedden megjelent közleménye szerint
az új alkotmánymódosítás Nicaragua "békéjét, biztonságát és stabilitását" hivatott szavatolni.
A képviselők ezzel szentesítik az autoriter országvezető hétvégi bejelentését, miszerint nem tartanak több választást az országban.
Mint arról beszámoltunk, Ortega vasárnap, a sandinista forradalom 47. évfordulóján azt mondta, hogy
felejtsék el! Itt, Nicaraguában nem lesznek többé olyan választások, amelyek lehetővé tennék [az ellenzék számára], hogy megpróbálják átvenni a hatalmat.
A lépés még erősebben bebetonozhatja Ortega közel húsz éve tartó hatalmát, és teljesen elvágja az ellenzék politikai érvényesülését.
Az Ortega-kormány a 2018-as tüntetések erőszakos leverése óta szisztematikusan üldözi az ellenzéket.
A hatóságok bebörtönöztek ellenzéki politikusokat, egyházi vezetőket és más kormánykritikus személyeket, emellett több ezer civil szervezetet számoltak fel. A managuai parlament már többször módosította az alkotmányt, hogy a hatalmat Ortega kezében összpontosítsa, végképp felszámolva a demokratikus intézményrendszer maradványait.
Az elnök által eltörölt választásokat eredetileg 2027 novemberére írták volna ki, miután a törvényhozás 2025 januárjában egy évvel meghosszabbította az ötéves elnöki mandátumot.
Az argentin La Nación azt írja, a nicaraguai kongresszus augusztus elején tervez szavazni a reformról, amely kizárná az ellenzéki pártok indulását a választásokon.
Gustavo Porras házelnök szerdán azt mondta, a képviselők és a választási hatóság fogja meghatározni az érintett "elemeket, hogy ne hagyjanak teret a hibáknak", illetve
megakadályozzák, hogy "a birodalmak és azok lakájainak szörnyű manipulációi" beavatkozzanak az ország választásaiba.
Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerdán élesen elítélte a fejleményeket, hangsúlyozva, hogy minden politikai nézetet valló állampolgár számára biztosítani kell a választójogot és a jelöltállítás lehetőségét.
A nicaraguai kormány nem kívánt reagálni a bírálatra, csupán annyit közölt: "Köszönjük az érdeklődést".
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a választások eltörlése "egyértelműen leleplezi" az Ortega-házaspár tekintélyelvű rendszerét, ezért közös fellépésre szólította fel a nemzetközi közösséget.
A Trump-adminisztráció azonban a kemény retorika, szankciók és bírálatok mellett eddig kevés érdemi lépést tett Nicaraguával szemben. A szomszédos Salvador vezetéséről ugyanakkor Washington nagyrészt elismerően nyilatkozik, noha ott a Donald Trump szövetségesének számító elnök, Nayib Bukele szintén leépítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, és fellépett kritikusaival szemben.
Címlapkép forrása: MTI
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