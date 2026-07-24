Példátlan légi akció: F-16-os lőtt le egy berepülő drónt Romániában

Egy román F-16-os vadászgép lelőtt egy román légtérbe berepülő drónt – jelentette Nicușor Dan államfő a román sajtó szerint.

Ma délelőtt, 11:00 körül egy román pilóta egy F-16-os repülőgépről lelőtt egy drónt, amely behatolt hazánk légterébe. A terület lakatlan volt, így a pilóta kockázat nélkül tudott lőni. Jelenleg a hatáskörrel rendelkező intézmények csapatai vizsgálják a területet, hogy az incidenssel kapcsolatos összes részletet feltárják

– írta a Facebookon Dan.

A védelmi minisztérium jelentése szerint a drón a Sulina – Brăila (Brajla) – Fetești – Buzău (Bodzavásár) útvonalon repült.

A drón elfogására két olasz Eurofighter és két román F-16-os vadászgép szállt fel.

Az egyik F-16-os gép lakatlan terület fölött rakétát lőtt ki a drónra, megsemmisítve azt Padina város közelében.

Hogy milyen eredetű drónról van szó, még vizsgálják. Románia légterébe már nem először repülnek be drónok, egy drón egy lakóházat is eltalált már Galați (Galac) városában. A mostani az első alkalom, hogy egy vadászgép megsemmisít egy idegen drónt Romániában.

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