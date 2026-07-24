Példátlan tervet leplezett le Donald Trump: Irán teljesen ki van borulva

Az Egyesült Államok a befagyasztott iráni vagyonelemeket fogja felhasználni arra, hogy kártérítést fizessen azoknak a hajózási társaságoknak, melyeknek hajóit Irán megtámadja – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Innentől fogva minden kárt, melyet hajók, ezek rakománya, vagy bármi ehhez kapcsolódó elszenved, iráni pénzzel fogunk megtéríteni, melyet az Egyesült Államok a birtokában tart és irányít”

– írta ki Donald Trump.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a bejelentést veszélyes precedensnek nevezte.

Mindenki, aki most ünnepelné a forrásainkból való nyerészkedést, jobb, ha észben tartja: ha egyszer ez normálissá válik, senkinek a pénze nem lesz biztonságban”

– írta ki X-oldalán.

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