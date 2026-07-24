Putyinék a hátsó kapun sétálnak be: veszélyes nukleáris együttműködés kapott zöld utat egy európai hatalomnál

A 2022. július 22-én jóváhagyott együttműködés keretében a francia Framatome az alsó-szászországi Lingenben működő üzemében gyártana olyan nukleáris fűtőelem-pálcákat és fűtőelem-kazettákat, amelyeket a Roszatom üzemanyag-gyártó leányvállalata, a TVEL tervezett. Bár a TVEL közvetlenül nem vesz részt a gyár üzemeltetésében, a Framatome licencszerződések révén az orosz vállalattól kapja meg a technológiát, a gyártási know-how-t és a szükséges műszaki dokumentációt.

Olena Pavlenko, a Dixi Group elnöke hangsúlyozta, hogy a Roszatom az orosz kormány meghosszabbított karjaként működik. Felvetette a kérdést, hogy az Európai Unió valóban el akarja-e fogadni, hogy

Vlagyimir Putyin egyik szervezete fizikailag is jelen legyen Németországban, és befolyást szerezzen az EU stratégiai fontosságú nukleáris ágazatában.

Miközben más orosz állami óriásvállalatokat, például a Gazpromot európai szankciókkal sújtották, a Roszatom mentesült a korlátozások alól, annak ellenére is, hogy tevékenyen részt vett a zaporizzsjai atomerőmű megszállásában. Emiatt a közös projektnek jelenleg nincs jogi akadálya. Európa eddig elenyésző lépéseket tett az orosz vállalattól való függetlenedés érdekében, így öt uniós tagállam még mindig orosz nukleáris üzemanyagra támaszkodik reaktorai működtetéséhez.

Bár a projekt támogatói azzal érvelnek, hogy a megállapodás éppen az orosz fűtőanyagtól való függetlenedést segíti elő, Pavlenko szerint a helyzet épp az ellenkezője, hiszen a Roszatom így játszhatja ki az orosz energiaimport visszaszorítására irányuló uniós törekvéseket. Az elmúlt két év határozott ellenállása, köztük Christian Meyer alsó-szászországi környezetvédelmi miniszter tiltakozása ellenére a tartományi környezetvédelmi tárca végül jóváhagyta a terveket, figyelmen kívül hagyva a politikus kifogásait.

Pavlenko állítása szerint a minisztérium a kockázatok teljes tudatában hozta meg a döntést. Gerhard Roller német környezetvédelmi jogász a szövetségi kormány által 2023 júniusában megrendelt jelentésében külön is kiemelte a projekt biztonsági veszélyeit, köztük Oroszország németországi jelenlétét, valamint a nukleáris infrastruktúrához és a bizalmas információkhoz való hozzáférését. Az elnök szerint a szövetségi minisztérium gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyta ezeket a megállapításokat.

A projekt jelenleg bizonyos biztonsági feltételek mellett halad tovább, így a TVEL és a Roszatom alkalmazottait, valamint a megbízottjaikat általános kitiltással zárták ki a telephelyről, belépésüket pedig csak rendkívüli esetekben és kísérettel engedélyezik. A Dixi Group bízik abban, hogy a Roszatom előbb-utóbb uniós szankciós listára kerül, ami automatikusan felfüggesztené a projektet. A szervezet a felmerülő kockázatokról már egyeztetett Andrius Kubiliusszal, az Európai Unió védelmi és űrügyi biztosával is. Pavlenko hozzátette, hogy a beruházás akkor is ellehetetlenülhet, ha az Egyesült Államok újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen, amelyek kiterjednek a Roszatomtól és leányvállalataitól származó uránimport teljes tilalmára.

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