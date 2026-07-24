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Rejtélyes látogatás az Egyesült Államokban: háborús megtévesztés állhat Trump és Netanjahu tárgyalása mögött?
Globál

Rejtélyes látogatás az Egyesült Államokban: háborús megtévesztés állhat Trump és Netanjahu tárgyalása mögött?

Portfolio
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök jövő kedden a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az egyeztetés időzítése különösen érzékeny, mivel Washingtonban felmerült az Irán elleni jelentős katonai műveletek újraindításának lehetősége - közölte az Axios.

Netanjahu az elmúlt másfél évben, amióta Trump visszatért a hivatalába, már hatszor tárgyalt az amerikai elnökkel az Ovális Irodában, ami több, mint bármely más állam- vagy kormányfő esetében. Az izraeli miniszterelnök népszerűsége ugyanakkor Washingtonban jelentősen megkopott, mivel a demokraták, Trump szűkebb köre és a MAGA-bázis körében egyaránt kedvezőtlen a megítélése.

A találkozó jelentőségét fokozza, hogy Trump mérlegeli a nagyszabású iráni harci műveletek folytatását,

amely feltehetően egy közös izraeli–amerikai hadjáratot jelentene, hasonlóan a február 28-án indított Epic Fury hadművelethez.

A két vezető egyeztetése így kulcsszerepet játszhat Trump döntéshozatalában és a két ország közötti koordinációban.

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Az izraeli kormányfő hivatalának közleménye szerint Netanjahu Trump meghívására hétfőn utazik Washingtonba, kedden tárgyal az elnökkel, majd részt vesz Lindsey Graham szenátor temetési szertartásán is.

A látogatás előzményei nem voltak zökkenőmentesek. Netanjahu a múlt héten kért találkozót, de nem kapott időpontot, majd bejelentette, hogy elhalasztja útját, mert Graham szenátor búcsúztatóját is elnapolták. A fehér házi tisztségviselők szerint az izraeli kormányfő "ki akarta kényszeríteni" a találkozót. Trump végül csütörtökön jelezte, hogy fogadja Netanjahut, ha a temetés miatt egyébként is a városban tartózkodik.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a korábbi iráni eszkalációk során mind az amerikai, mind az izraeli fél tett már közzé magas szintű látogatásokról szóló bejelentéseket a katonai csapások előtti megtévesztő taktika részeként.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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