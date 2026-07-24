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Sose tűnik el Amerika legendás csatarepülőgépe: még tovább szolgálhatnak az A-10 Warthogok
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Sose tűnik el Amerika legendás csatarepülőgépe: még tovább szolgálhatnak az A-10 Warthogok

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Az amerikai törvényhozók egy kétpárti csoportja új jogszabálytervezetet nyújtott be, amely megakadályozná az A-10 Thunderbolt II csatarepülőgépek kivonását mindaddig, amíg egy teljes körűen minősített utódtípus hadrendbe nem áll - közölte a The Aviationist.

Abe Hamadeh arizonai republikánus képviselő 2026. július 20-án nyújtotta be a képviselőházban az úgynevezett "BRRRRT Act" elnevezésű törvényjavaslatot, amelyet Don Davis észak-karolinai demokrata képviselővel közösen jegyez. A jogszabály elnevezése az A-10-es csatarepülőgép GAU-8/A Avenger típusú, 30 milliméteres gépágyújának jellegzetes hangját idézi. A javaslat arra kötelezné a légierőt, hogy a 2033-as pénzügyi évig tartsa hadrendben a bevethető A-10-es flottát, és állítsa le a típus üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra felszámolását. A tervezetet a fegyveres erők bizottságához utalták, ám a teljes szövege egyelőre nem nyilvános.

Hamadeh szerint a törvény célja annak biztosítása, hogy ne vonjanak ki a hadrendből egy bevált fegyverrendszert addig, amíg a minősített utódja nem áll rendelkezésre. A javaslat széles körű, kétpárti támogatást élvez, a társelőterjesztők között pedig számos republikánus képviselő is megtalálható.

A légierő korábban bejelentette, hogy Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter utasítására két repülőszázadot 2030-ig hadrendben tart, mégpedig egy aktív állományú egységet a georgiai Moody, valamint egy tartalékos századot a missouri Whiteman légitámaszponton. A kivonási tervek megváltoztatása azonban nem állította meg a képzési, karbantartási és logisztikai háttér leépítését.

A légierő már korábban bezárta az A-10-esek depószintű karbantartó bázisát a Hill légitámaszponton, és az utolsó pilóták kiképzése is befejeződött.

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A törvényjavaslat legalább 126 gép fenntartására kötelezné a légierőt, ami növekedést jelent a Kongresszus által korábban előírt 103 darabos minimumhoz képest. A hatálybalépéstől számított 90 napon belül a légierőért felelős miniszternek részletes tervet kellene benyújtania a depószintű karbantartás, a pilótaképzés és a repülési tesztek helyreállításáról. Emellett a jogszabály jelentősen szigorítaná a további kivonások feltételeit is. Eszerint a védelmi miniszternek írásban kellene igazolnia, hogy a kijelölt utódtípus teljes körűen átvette az A-10-esek feladatkörét, és ezt a szárazföldi haderő, a tengerészgyalogság, valamint a különleges műveleti parancsnokság vezetőinek is jóvá kellene hagyniuk. A törvény értelmében ráadásul csak olyan repülőgép minősülhetne utódnak, amelynek elsődleges feladata a közvetlen légi támogatás (CAS). Ez

a kitétel teljesen ellentmond a korábbi terveknek, amelyek szerint ezt a feladatkört az F-35A, az F-15E és az F-16-os típusok között osztották volna fel.

A vitát a közelmúlt harci eseményei is felszították, hiszen az A-10-esek fontos szerepet játszottak az Irán elleni műveletekben, többek között egy Irán felett lelőtt F-15E Strike Eagle kétfős személyzetének felkutatásában és kimentésében. Hamadeh a 2027-es pénzügyi év nemzetvédelmi felhatalmazási törvényébe (NDAA) is beépíttetett hasonló rendelkezéseket, így még ha a BRRRRT Act önállóan nem is emelkedne törvényerőre, az intézkedések más jogszabályi formában továbbra is megvalósulhatnak.

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Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

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