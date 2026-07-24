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Történelmi dízelsokk: elszállt a finomítói marzs
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Történelmi dízelsokk: elszállt a finomítói marzs

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Történelmi csúcsra emelkedett az európai dízel finomítói marzsa: az alacsony kéntartalmú gázolaj és a Brent kőolaj árkülönbsége már hordónként 67 dollár környékén áll. A rendkívüli szint azt mutatja, hogy a dízel ára egyre látványosabban elszakad a nyersolajétól, ami komoly nyomást helyezhet a magyar üzemanyagpiacra.

ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSRA EMELKEDETT AZ EURÓPAI DÍZEL FINOMÍTÓI MARZSA,

a crack spread csütörtök délután hordónként 66,7 dollár fölé emelkedett.

A mutató leegyszerűsítve azt fejezi ki, hogy egy hordónyi európai gázolaj piaci értéke mennyivel haladja meg az előállításához szükséges Brent kőolaj árát.

A mutató megugrása egyértelműen jelzi, hogy a dízelpiacon rendkívüli kínálati prémium alakult ki.

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A crack spread tavaly tavasszal még jellemzően hordónként 3-5 dollár körül mozgott, az év második felében pedig fokozatosan 15-25 dollár közé emelkedett azzal párhuzamosan, hogy a befektetők elkezdték beárazni az iráni konfliktus eszkalálódását. Az idei év elején még 20 dollár közelében járt a különbözet, márciusban azonban meredek ugrás következett, majd a mutató áprilisban 65 dollár fölé emelkedett. A későbbi átmeneti korrekció után júliusban ismét felgyorsult a drágulás, és a jegyzés most új csúcsot ért el.

crack

Mi áll a háttérben?

A dízelpiaci feszültség egyik legfontosabb oka az orosz export megszűnése. Moszkva július elején korlátozta a gázolaj kivitelét, azt követően, hogy az ország finomítói kapacitását jelentősen visszavetették az ukrán dróntámadások.

Az orosz tengeri dízel- és gázolajexport már júniusban 39 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, és 46 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Július első nyolc napjában a kivitel napi 214 ezer hordóra esett vissza, szemben a 2025 júliusában mért napi 793 ezer hordóval.

A szűkös piaci helyzet ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy tartós lesz: az orosz kabinet az Interfax értesülései szerint azt mérlegeli, hogy a finomítókra vonatkozó gázolajexport-tilalmat további egy hónappal, a saját termeléssel nem rendelkező exportőrökre vonatkozó korlátozást pedig fél évvel meghosszabbítja.

Ez azért súlyos fejlemény, mert az Európai Unió ugyan a szankciók miatt közvetlenül már nem vásárol jelentős mennyiségű orosz finomított terméket, a világpiacról eltűnő orosz hordók mégis globális versenyt indítanak el.

Oroszország korábbi vásárlói ugyanazokért az amerikai, közel-keleti és ázsiai rakományokért kénytelenek versenyezni, amelyekre az európai piacnak is szüksége van.

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