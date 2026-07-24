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Trumpnál betelt a pohár: súlyos következményekkel fenyegette meg Iránt
Globál

Trumpnál betelt a pohár: súlyos következményekkel fenyegette meg Iránt

MTI
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Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök megtorlást ígért, miután az Iránnal szövetséges jemeni húszi lázadók rálőttek két szaúdi hajóra a Vörös-tengeren. Az amerikai haderő közben már sorozatban 13. napja támadott iráni célpontokat.

A Truth Socialön megjelent posztjában Trump azt írta, „nagyon csalódott” amiatt, hogy a húszik támadást intéztek a két szaúdi hajó ellen, és ha ez még egyszer megtörténik, az Egyesült Államok felelősségre fogja vonni őket, valamint Iránt.

Eközben az amerikai haderő csütörtökön már sorozatban 13. napja támadott iráni célpontokat.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint az akció több mint két órán át tartott.

A parancsnokság közleménye szerint parancsnoki állásokra, dróntárolókra, kommunikációs hálózatokra, part menti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek csapást.

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A közlemény szerint a pénteki akció célja az volt, hogy

tovább csökkentsék azt a fenyegetést, amit Irán jelent a Hormuzi-szoroson áthaladó civil tengerészekre és kereskedelmi hajókra.

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy a nemzetközi vízi út továbbra is nyitva áll az iráni Forradalmi Gárda közelmúltbeli támadásai ellenére. A kereskedelmi hajók szabadon közlekedhetnek amerikai katonai támogatással.

Címlapkép forrása: Amir Hossein Khorgooei/Anadolu via Getty Images

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