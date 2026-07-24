Úgy tűnik, tényleg darabjaira hullik a volt lengyel kormánypárt: itt a szakadás, fellázadt több tucat képviselő

Két részre szakadt a legnagyobb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS), miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt - közölte pénteken Jaroslaw Kaczynski pártelnök.

A képviselők távozásának előzménye, hogy csütörtök éjfélkor lejárt a pártvezetés által kiadott ultimátum, amely szerint a párt tagjainak nyilatkozatot kellett aláírniuk arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, máskülönben azonnal kizárják őket.

Az ultimátum hátterében az áll, hogy

Mateusz Morawiecki, a PiS alelnöke, korábbi kormányfő áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven

azzal a céllal, hogy megszerezze a PiS-szel, valamint a szélsőjobboldali Konföderációval és az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációjával elégedetlen (mérsékelt) jobboldali választók támogatását.

A PiS-t irányító Jaroslaw Kaczynski ugyanakkor a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a 2027-es parlamenti választás előtt, és

az új szervezet életre hívását az ellenzék felaprózását célzó, előre eltervezett összeesküvésnek nevezte.

A jelenlegi helyzetben nem tudunk másképp tekinteni az új szervezetre, mint a párt megosztására irányuló terv részként"

- jelentette ki pénteken Kaczynski újságírók előtt. Hozzátette: a háttérben zajló tárgyalásokon igyekeztek a Morawiecki vezette csoportnak jelentős engedményeket tenni, már nem ragaszkodtak volna a Fejlődés Plusz teljes feloszlatásához, csak annyit kértek, hogy a szervezet a választásokig függessze fel a tevékenyégét, de erre sem voltak hajlandók.

Jaroslaw Kaczynski a PiS-ből pénteken távozó képviselők pontos számát nem tudta megmondani, illetve nyitva hagyta azt a kérdést is, hogy Mateusz Morawiecki a távozók között van-e.

A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemyslaw Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra,

abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól.

Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozicionálnia magát.

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