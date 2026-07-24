Újabb baleset - Továbbra is dugóra kell számítani a körgyűrűn

Újabb baleset történt az M0-s autóúton péntek délután: Nagytéténynél négy autó hajtott egymásba - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták, az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt a baleset, amelyben hét ember érintett. A helyszínre mentőt is riasztottak.

A járművek egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat.

Kora délután személygépkocsi és kisteherautó ütközött össze az M0-s autóúton, az ecseri lehajtó közelében.

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