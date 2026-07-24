Újabb csapás a magyar autósokra: Oroszország zárva tarthatja a dízelcsapot

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Az orosz kormány mérlegeli a gázolaj- és benzinexport tilalmának meghosszabbítását a július végi lejáratot követően: a gázolajexportra egy hónappal, a benzinre fél évvel hosszabbítanák meg a korlátozásokat. A magyar üzemanyagpiacra ez különösen veszélyes, mivel az ország jelentős dízelimportra szorul, a százhalombattai finomító csökkentett kapacitással működik, és a nagykereskedelmi áremelkedés már most is ellátási zavarokat vetít előre. Az elhúzódó orosz exporttilalom további áremelkedést, az üzemanyagturizmus pedig fokozódó ellátási nehézségeket hozhat Magyarországon.

Az Interfax hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az orosz kabinet a gázolaj- és benzinexport tilalmának meghosszabbítását mérlegeli,

mivel a jelenlegi korlátozások július végén hatályukat vesztik. A finomítókra vonatkozó gázolajexport-tilalmat a tervek szerint egy hónappal, a szintén július végén lejáró benzinexport-tilalmat pedig fél évvel hosszabbítanák meg.

Az egyik forrás szerint a vonatkozó rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik informátor szerint a döntés gyakorlatilag már meg is született.

A nem termelő exportőrökre vonatkozó gázolajexport-tilalmat a várakozások szerint szintén további fél évvel hosszabbítják meg.

A nem termelő exportőrök olyan kereskedők, amelyek saját finomítói kapacitás nélkül, az orosz belföldi piacon vásárolt gázolajat értékesítenének külföldön. A rájuk vonatkozó tilalom meghosszabbítása azért fontos, mert megakadályozhatja, hogy a magasabb külpiaci árakat kihasználva felvásárolják és kivigyék az orosz készleteket. Bár ennek közvetlen piaci hatása kisebb lehet, mint a finomítók exportjának korlátozásáé, a fél évre tervezett hosszabbítás azt jelzi, hogy Moszkva tartósan szűkítené az országon kívülre jutó gázolaj mennyiségét, és elsődlegesen a hazai ellátást kívánja biztosítani.

Miért különösen veszélyes ez a magyar üzemanyagpiacra?

Az orosz exportkorlátozások meghosszabbítása komoly kockázatot jelent a magyar üzemanyagpiac számára, hiszen a régió dízelellátása már most is feszes, Szlovákia kivételével a környező országok mind importra szorulnak, Magyarország is (normál működés mellett kb. 30 százalékos az importarány, a csökkentett kapacitású százhalombattai finomító mitt viszont most ennél is magasabb).

Ha az orosz gázolaj tartósabban kiesik a nemzetközi piacról, az még tovább szűkíti az európai kínálatot, emelheti a már egekben levő jegyzésárakat és drágíthatja az alternatív beszerzési útvonalakat.

A benzin (sötétkék) és a dízel (világoskék) finomítói prémiumának alakulása Európában. Forrás: LSEG, Neste

A magyar piac számára azért is különösen súlyos a helyzet, mert a nagykereskedelmi árak emelkedése jelenleg csak korlátozottan jelenik meg a kutak kiskereskedelmi áraiban. A beszerzési költségek és az oszlopárak közötti egyre nagyobb különbséget elsősorban a kisebb, független töltőállomások sínylik meg, amelyek jóval szűkebb pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek. Az első repedések már látszanak is:

egyes kutak felfüggesztették a gázolaj értékesítését, mások pedig csak drágább importból tudják biztosítani az utánpótlást.

A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a hazai kiskereskedelmi árak több szomszédos országénál lényegesen alacsonyabbak, ami élénkítheti az üzemanyagturizmust, és további keresletet terelhet a magyar kutakra. Egy elhúzódó orosz exporttilalom így nemcsak újabb áremelkedést hozhat, hanem növelheti a lokális ellátási zavarok és az időszakos áruhiány kockázatát is.

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