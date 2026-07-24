Újabb csapás a magyar autósokra: Oroszország zárva tarthatja a dízelcsapot

Az Interfax hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
az orosz kabinet a gázolaj- és benzinexport tilalmának meghosszabbítását mérlegeli,
mivel a jelenlegi korlátozások július végén hatályukat vesztik. A finomítókra vonatkozó gázolajexport-tilalmat a tervek szerint egy hónappal, a szintén július végén lejáró benzinexport-tilalmat pedig fél évvel hosszabbítanák meg.
Az egyik forrás szerint a vonatkozó rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik informátor szerint a döntés gyakorlatilag már meg is született.
A nem termelő exportőrökre vonatkozó gázolajexport-tilalmat a várakozások szerint szintén további fél évvel hosszabbítják meg.
A nem termelő exportőrök olyan kereskedők, amelyek saját finomítói kapacitás nélkül, az orosz belföldi piacon vásárolt gázolajat értékesítenének külföldön. A rájuk vonatkozó tilalom meghosszabbítása azért fontos, mert megakadályozhatja, hogy a magasabb külpiaci árakat kihasználva felvásárolják és kivigyék az orosz készleteket. Bár ennek közvetlen piaci hatása kisebb lehet, mint a finomítók exportjának korlátozásáé, a fél évre tervezett hosszabbítás azt jelzi, hogy Moszkva tartósan szűkítené az országon kívülre jutó gázolaj mennyiségét, és elsődlegesen a hazai ellátást kívánja biztosítani.
Miért különösen veszélyes ez a magyar üzemanyagpiacra?
Az orosz exportkorlátozások meghosszabbítása komoly kockázatot jelent a magyar üzemanyagpiac számára, hiszen a régió dízelellátása már most is feszes, Szlovákia kivételével a környező országok mind importra szorulnak, Magyarország is (normál működés mellett kb. 30 százalékos az importarány, a csökkentett kapacitású százhalombattai finomító mitt viszont most ennél is magasabb).
Ha az orosz gázolaj tartósabban kiesik a nemzetközi piacról, az még tovább szűkíti az európai kínálatot, emelheti a már egekben levő jegyzésárakat és drágíthatja az alternatív beszerzési útvonalakat.
A magyar piac számára azért is különösen súlyos a helyzet, mert a nagykereskedelmi árak emelkedése jelenleg csak korlátozottan jelenik meg a kutak kiskereskedelmi áraiban. A beszerzési költségek és az oszlopárak közötti egyre nagyobb különbséget elsősorban a kisebb, független töltőállomások sínylik meg, amelyek jóval szűkebb pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek. Az első repedések már látszanak is:
egyes kutak felfüggesztették a gázolaj értékesítését, mások pedig csak drágább importból tudják biztosítani az utánpótlást.
A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a hazai kiskereskedelmi árak több szomszédos országénál lényegesen alacsonyabbak, ami élénkítheti az üzemanyagturizmust, és további keresletet terelhet a magyar kutakra. Egy elhúzódó orosz exporttilalom így nemcsak újabb áremelkedést hozhat, hanem növelheti a lokális ellátási zavarok és az időszakos áruhiány kockázatát is.
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