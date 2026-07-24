Ukrajna megsorozta az „orosz Amazont” – Két hatalmas füstoszlop emelkedett föl az ország második legnagyobb városában

Szentpéterváron és környékén két hatalmas, sűrű füstoszlop emelkedett a magasba.

Tatyána Kim, a vállalat alapítója és Oroszország leggazdagabb női üzletembere közölte, hogy a legutóbbi támadások

a szentpétervári, a leningrádi területi, valamint a krími Szimferopolban található raktárakat érintették.

Kim elmondása alapján az épületek és az áruk egy részét sikerült megmenteni, a gyors evakuálásnak köszönhetően pedig az előzetes információk szerint nem történt személyi sérülés.

The Wildberries warehouse in Shushary, St. Petersburg, is burning hard after the overnight drone attack. Almost the entire hub is engulfed in flames.The Shushary facility is one of Wildberries’ largest logistics hubs in northwestern Russia, covering more than 100,000 m².It… pic.twitter.com/a6nV4i3uiB https://t.co/a6nV4i3uiB — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 24, 2026

A Wildberries központi szerepet játszik az orosz fogyasztói piacon. A vállalat banki üzletágára az Európai Unió a héten szankciókat vetett ki, mivel az hozzájárul az orosz állami költségvetés finanszírozásához.

A cég elleni ukrán támadások célja feltehetően az, hogy a több mint négy éve tartó háború közvetlen hatásait a lakosság is megérezze.

A mostani csapások, amelyek a múlt hétvége óta már a negyedik támadássorozatot jelentik a cég létesítményei ellen, komoly veszteségekkel fenyegetik a platformon értékesítő kereskedőket, és jelentős fennakadásokat okozhatnak a ruházati cikkeket, háztartási gépeket, gyógyszereket és kozmetikumokat rendelő vásárlók ellátásában is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a célba vett logisztikai csomópontok az orosz haderőt is kiszolgálják drónalkatrészekkel és egyéb katonai felszerelésekkel. A Kreml ugyanakkor tagadja, hogy a Wildberries haditechnikai eszközöket szállítana, Tatyána Kim pedig azzal vádolta meg Kijevet, hogy békés, munkájukat végző civileket vesz célba.

Július 18-a óta, amikor az első támadás nyolc dolgozó életét követelte, összesen nyolc Wildberries-raktárt ért csapás, ami a cég logisztikai kapacitásának több mint tíz százalékát érinti. A vállalat közölte, hogy folyamatosan dolgozik a szolgáltatások zavartalanságának biztosításán.

A Wildberries és fő versenytársa, az Ozon a kisebb piaci szereplőkkel együtt az orosz GDP 8,5 százalékát kitevő forgalmat bonyolít le, és mintegy négymillió embert, az országos munkaerő több mint öt százalékát foglalkoztatja.

Forrás: Reuters

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