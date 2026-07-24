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Ukrajna megsorozta az „orosz Amazont” – Két hatalmas füstoszlop emelkedett föl az ország második legnagyobb városában
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Ukrajna megsorozta az „orosz Amazont” – Két hatalmas füstoszlop emelkedett föl az ország második legnagyobb városában

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A Wildberries, Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, az „orosz Amazon” pénteken bejelentette, hogy az éjszaka folyamán újabb három raktárát érte ukrán támadás – írja a Reuters.

Szentpéterváron és környékén két hatalmas, sűrű füstoszlop emelkedett a magasba.

Tatyána Kim, a vállalat alapítója és Oroszország leggazdagabb női üzletembere közölte, hogy a legutóbbi támadások

a szentpétervári, a leningrádi területi, valamint a krími Szimferopolban található raktárakat érintették.

Kim elmondása alapján az épületek és az áruk egy részét sikerült megmenteni, a gyors evakuálásnak köszönhetően pedig az előzetes információk szerint nem történt személyi sérülés.

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A Wildberries központi szerepet játszik az orosz fogyasztói piacon. A vállalat banki üzletágára az Európai Unió a héten szankciókat vetett ki, mivel az hozzájárul az orosz állami költségvetés finanszírozásához.

A cég elleni ukrán támadások célja feltehetően az, hogy a több mint négy éve tartó háború közvetlen hatásait a lakosság is megérezze.

A mostani csapások, amelyek a múlt hétvége óta már a negyedik támadássorozatot jelentik a cég létesítményei ellen, komoly veszteségekkel fenyegetik a platformon értékesítő kereskedőket, és jelentős fennakadásokat okozhatnak a ruházati cikkeket, háztartási gépeket, gyógyszereket és kozmetikumokat rendelő vásárlók ellátásában is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a célba vett logisztikai csomópontok az orosz haderőt is kiszolgálják drónalkatrészekkel és egyéb katonai felszerelésekkel. A Kreml ugyanakkor tagadja, hogy a Wildberries haditechnikai eszközöket szállítana, Tatyána Kim pedig azzal vádolta meg Kijevet, hogy békés, munkájukat végző civileket vesz célba.

Július 18-a óta, amikor az első támadás nyolc dolgozó életét követelte, összesen nyolc Wildberries-raktárt ért csapás, ami a cég logisztikai kapacitásának több mint tíz százalékát érinti. A vállalat közölte, hogy folyamatosan dolgozik a szolgáltatások zavartalanságának biztosításán.

A Wildberries és fő versenytársa, az Ozon a kisebb piaci szereplőkkel együtt az orosz GDP 8,5 százalékát kitevő forgalmat bonyolít le, és mintegy négymillió embert, az országos munkaerő több mint öt százalékát foglalkoztatja.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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