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Véres évtizedek mementója: pokolgépet fogtak a határon, hatalmas pusztítást okozhatott volna
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Véres évtizedek mementója: pokolgépet fogtak a határon, hatalmas pusztítást okozhatott volna

MTI
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Pokolgépet talált az ír rendőrség egy autóban Írország és Észak-Írország határán szerdán - közölte pénteken Justin Kelly ír rendőrfőkapitány.

A tájékoztatás szerint a hírszerzés támogatásával

sikerült elfogni a feltételezhetően az Észak-Írország feletti brit fennhatóság ellen küzdő nacionalista szélsőségesekhez köthető robbanószerkezetet.

A pokolgépet szállító személygépkocsi az ír-északír határ felé tartott. A volánnál ülő nőt és később egy férfit is őrizetbe vettek, majd kihallgattak az ügyben.

Jelentős robbanószerkezet volt, nemcsak alkatrészek vagy darabok lefoglalása. Feltehetőleg nagyszabású pusztítást okozott volna

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Betelt a pohár a titkosszolgálatnál, a sajtóban panaszkodtak: bíróság elé állíthatják az alelnököt védő ügynököt

- hangsúlyozta Kelly.

"Tudjuk, hogy volt egy csekély kisebbség a szakadár (ír) köztársaságiak közül, akik nem értettek egyet a Nagypénteki Megállapodással. Én őket radikalizálódott köztársaságiaknak nevezném, és ez egy olyan fenyegetés, amellyel még egy ideig szembe kell néznünk" - fűzte hozzá.

A többnyire katolikus vallású köztársaságipártiak Írország egyesítését akarják elérni, ellentétben a túlnyomórészt protestáns unionistákkal, akik Észak-Írország Egyesült Királyságban maradását támogatják.

Az ebből fakadó véres konfliktusban (Troubles), amely körülbelül három évtizedig tartott, több ezer ember vesztette életét.

Az erőszak végére az 1998-ban aláírt Nagypénteki Megállapodás nagyrészt pontot tett.

Az ír rendőrfőkapitány az RTÉ televíziónak nyilatkozva elmondta, aggasztó, hogy továbbra is létezik egy kis csoport szakadár köztársasági, akik nem tették le fegyvereiket. 

Jim O’Callaghan ír igazságügyi miniszter az esetet szintén rendkívül aggasztónak minősítette.

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