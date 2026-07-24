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Veszélyben a világkereskedelem: egy ázsiai atomhatalom próbálja megmenteni a törékeny békét az Egyesült Államok közreműködésével
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Veszélyben a világkereskedelem: egy ázsiai atomhatalom próbálja megmenteni a törékeny békét az Egyesült Államok közreműködésével

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Pakisztán – kínai ösztönzésre – keresi a lehetőségeket a közel öt hónapja tartó amerikai–iráni konfliktus lezárását célzó, elakadt tárgyalások újraindítására. Három pakisztáni forrás szerint az első tapogatózó egyeztetések Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter iszlámábádi látogatásán zajlottak, amely tíz napon belül már a második diplomáciai útja volt a pakisztáni fővárosba - írja a Reuters.

Az Iszlám Forradalmi Gárdához közel álló Momeni a héten a pakisztáni kormány vezetőivel és Ászim Munír vezérkari főnökkel is tárgyalt. Mindhárom forrás hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Egyesült Államokkal folytatandó bármilyen egyeztetés előtt továbbra is komoly akadályok állnak.

Pakisztán helyzetét nehezíti, hogy közvetítői szerepében több szövetségese között kell egyensúlyoznia. A héten az Irán által támogatott jemeni húszi mozgalom tengeri blokádot hirdetett Szaúd-Arábia ellen, amely Iszlámábád közeli partnere, és tavaly kölcsönös védelmi szerződést is kötött Pakisztánnal. Iszlámábád, amely jelentős szaúdi pénzügyi támogatásra támaszkodik, határozottan elítélte a húszik legutóbbi támadásait.

Ugyanakkor Pakisztán legalább ennyire függ Pekingtől is, amely szintén kulcsfontosságú pénzügyi támogatója, és amelynek komoly gazdasági érdeke fűződik a közel-keleti kereskedelmi útvonalak diplomáciai úton történő újranyitásához. Ishák Dár pakisztáni külügyminiszter múlt heti kínai látogatásán szintén egyeztetett a közel-keleti kezdeményezésről a kínai féllel.

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– fogalmazott egy pakisztáni kormánytisztviselő. A vörös-tengeri fennakadások egy másik, Peking számára létfontosságú kereskedelmi útvonalat veszélyeztetnek. Kína külügyminisztériuma közleményében jelezte, hogy támogatja Pakisztán és a többi érintett fél közvetítési erőfeszítéseit.

Peking Irán legnagyobb kereskedelmi partnere és kőolajexportjának legfőbb felvevőpiaca a Teheránt sújtó nemzetközi szankciók ellenére. Az Egyesült Államok és Irán júniusban – pakisztáni és katari közvetítéssel – szándéknyilatkozatot írt alá, amely hatvannapos időkeretet biztosított volna egy tartós megállapodás kidolgozására, ám a közvetett tárgyalások végül nem hoztak eredményt, és a konfliktus újra elmérgesedett.

A húszik csütörtökön bejelentették, hogy tengeri blokádjuk részeként két szaúdi olajszállító hajót is eltaláltak, ami a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása mellett egy újabb ellátási szűk keresztmetszetet hozhat létre a globális olajpiacon. Egy pakisztáni tisztviselő szerint a Szaúd-Arábia és a többi Öböl menti állam elleni támadások leállítása immár a tárgyalások újraindításának előfeltétele, és ezt az üzenetet Pakisztán közvetítette Irán felé is.

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