Videó: tankokkal akarták áttörni az ukrán védelmet az oroszok, de erre nem számítottak

A Pomszta („Bosszú”) dandár Phoenix határőri egységének drónkezelői a szomszédos egységekkel együttműködve visszaverték az orosz támadást, amelynek során az oroszok több tucat páncélos járművet vetettek be.

Az ukrán határőrség szerint

régóta nem volt ilyen nagyságrendű áttörési kísérlet a felelősségi területükön.

Az ukrán drónpilóták kilenc harckocsit, két páncélozott járművet és három Grad rakéta-sorozatvető rendszert semmisítettek meg, valamint több tucat orosz katona is az akció áldozatául esett a határőrség jelentése szerint.

A határőrség videót is közzétett a műveletről.

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