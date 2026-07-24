  • Megjelenítés
Visszadobta Irán a legújabb tűzszüneti javaslatot - Hallani sem akarnak a megállapodásról
Globál

Visszadobta Irán a legújabb tűzszüneti javaslatot - Hallani sem akarnak a megállapodásról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elutasította Irán az Egyesült Államok legújabb tűzszüneti ajánlatát – írta meg a New York Times.

Az ajánlatot Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök adta át Iránnak, a politikus személyesen utazott Teheránba.

Az iraki vezető még Donald Trump elnökkel tárgyalta le a javaslatot Amerikában, júliusi eleji látogatása során.

Irán azért nem fogadta el a tűzszüneti ajánlatot, mert „nem akarnak átmeneti megállapodást,” a tűzszüneti javaslat pedig nem foglalkozik a Hormuzi-szoros sorsával.

Al-Zaidi hivatala annyit közölt a látogatás során, hogy Irak békét és tárgyalásokat szeretne, illetve megígérte, hogy Irak nem engedi, hogy területét Irán elleni támadásokhoz használja.

Még több Globál

Példátlan tervet leplezett le Donald Trump: Irán teljesen ki van borulva

Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ez hozta el a fordulatot Trump és Zelenszkij kapcsolatában – Maga az ukrán államfő vallott erről

Kapcsolódó cikkünk

Trump Iránról: Hatalmas támadást fontolgatok

A képviselőház már leállítaná az iráni háborút, de Trumpot ez valószínűleg nem hatja meg

Itt a 100 dolláros olajár!

Titkos jelentés szivárgott ki: Moszkva segíthette lebombázni az amerikai bázisokat

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
"A szálak Orbán Viktorig érhetnek"
Tovább vágtat az olajár, ami megviseli a forintot
Aggódhat Moszkva az új ukrán főparancsnok miatt, hihetetlen, milyen célpontot talált magának Kijev -Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility