Visszadobta Irán a legújabb tűzszüneti javaslatot - Hallani sem akarnak a megállapodásról

Az ajánlatot Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök adta át Iránnak, a politikus személyesen utazott Teheránba.

Az iraki vezető még Donald Trump elnökkel tárgyalta le a javaslatot Amerikában, júliusi eleji látogatása során.

Irán azért nem fogadta el a tűzszüneti ajánlatot, mert „nem akarnak átmeneti megállapodást,” a tűzszüneti javaslat pedig nem foglalkozik a Hormuzi-szoros sorsával.

Al-Zaidi hivatala annyit közölt a látogatás során, hogy Irak békét és tárgyalásokat szeretne, illetve megígérte, hogy Irak nem engedi, hogy területét Irán elleni támadásokhoz használja.

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