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Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
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Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
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Médiajelentések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokba látogat Lindsey Graham néhai szenátor temetésére, és Donald Trump amerikai államfővel is találkozik. Csütörtökön már sorozatban nyolcadik napja mentek ki tüntetni az emberek az utcára Ukrajnában, követelve Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter visszahelyezését pozíciójába. Fedorov csütörtökön ismét azt nyilatkozta, bár Zelenszkij több más hivatalt is felajánlott neki, ő csak a védelmi miniszterit fogadja el, mert csak ott lehet valódi döntési helyzetben az ukrán fegyveres erőket illetően. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
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571 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán 571 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger vizei felett.

(TASZSZ)

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Forrnak az indulatok Ukrajnában: Zelenszkij lépése sem segített, sőt új követelés is megjelent

Csütörtökön már nyolcadik napja tartottak a tüntetések Ukrajnában Mihajlo Fedorov védelmi miniszter leváltása miatt, de a tiltakozók körében egy új követelés is megjelent – írja az Ukrajinszka Pravda.

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Forrnak az indulatok Ukrajnában: Zelenszkij lépése sem segített, sőt új követelés is megjelent
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Dróntámadások érték a Leningrádi területet

A helyi kormányzó szerint egy ukrán dróntámadás tüzet okozott a Wildberries egy raktárjában a Leningrádi területen. Egy másik, ugyancsak a régióban végrehajtott dróntámadásban egy baromfitelep raktárának szerkezete omlott össze.

(TASZSZ)

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Axios: a jövő héten szavazhat az amerikai Szenátus az Oroszországot érintő szankciós csomagról

Források szerint a jövő héten, Lindsay Graham szenátor temetése körüli napokban kerülhet sor annak a kétpárti, Oroszország elleni szankciós csomagnak a megszavazására a Szenátusban, amelyet részben a néhai szenátor készített elő.

Donald Trump amerikai elnök azzal a feltétellel támogatta a csomagot, ha abba Iránra vonatkozó kitételek is belekerülnek. Ezeket felvették a javaslatba, mely így valószínűleg jelentős kétpárti támogatást élvez majd.

(Axios)

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Trumppal találkozik Zelenszkij

Diplomáciai körökből származó értesülések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a jövő héten az Egyesült Államokba látogat Lindsay Graham szenátor temetésére, aki egy Oroszország elleni nagy szankciós csomag előkészítőjeként volt ismert.

Látogatása alatt Zelenszkij találkozik Donald Trump amerikai elnökkel is.

(Ukinform)

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Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Médiajelentések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokba látogat Lindsey Graham néhai szenátor temetésére, és Donald Trump amerikai államfővel is találkozik. Csütörtökön már sorozatban nyolcadik napja mentek ki tüntetni az emberek az utcára Ukrajnában, követelve Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter visszahelyezését pozíciójába. Fedorov csütörtökön ismét azt nyilatkozta, bár Zelenszkij több más hivatalt is felajánlott neki, ő csak a védelmi miniszterit fogadja el, mert csak ott lehet valódi döntési helyzetben az ukrán fegyveres erőket illetően. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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