Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Források szerint a jövő héten, Lindsay Graham szenátor temetése körüli napokban kerülhet sor annak a kétpárti, Oroszország elleni szankciós csomagnak a megszavazására a Szenátusban, amelyet részben a néhai szenátor készített elő.

Donald Trump amerikai elnök azzal a feltétellel támogatta a csomagot, ha abba Iránra vonatkozó kitételek is belekerülnek. Ezeket felvették a javaslatba, mely így valószínűleg jelentős kétpárti támogatást élvez majd.

(Axios)