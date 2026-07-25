Állítja Ukrajna: eltaláltak egy Molnyiját, a Kaszpi-tengeri flotta egyetlen rakétás naszádját

A támadást egy csapásmérő drón segítségével hajtották végre. A Kaszpi-tengeren jelenleg mindössze egyetlen ilyen típusú egység áll hadrendben, mégpedig a

705-ös hadrendi számú Sztupinyec.

A hivatalosan 12418-as projekt típusú Molnyija a szovjet 1241-es rakétás naszádok korszerűsített változata. A tervezők megtartották a korábbi verziók hajótestét, ám teljesen lecserélték a fegyverzetet, és jelentősen modernizálták az elektronikai berendezéseket. A naszád fő feladata a felszíni hajók, partraszálló egységek és szállítóhajók megsemmisítése, akár önállóan, akár egy tengeri csapásmérő kötelék részeként.

A hadihajót a kilencvenes évek végén fejlesztették ki. A legfontosabb módosítás a nehéz, szuperszonikus vagy elavult hajó elleni rakéták kiváltása volt a H–35-ös rakétákkal felszerelt Urán-E rendszerrel. Ezt követően Oroszország a saját haditengerészete számára is építeni kezdett ilyen naszádokat.

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