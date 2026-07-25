Beépült egy kém a NATO létesítményébe? Súlyos vádakkal vettek őrizetbe egy nőt Európa szívében

Kémkedés vádjával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO-létesítményben gyakornokoskodott - közölte a belga ügyészség szombaton.

Az ügyészség közleménye szerint

a nőt azzal gyanúsítják, hogy "egy harmadik országnak kémkedett, és egy bűnszervezet tagja volt".



A gyanúsított a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának (SHAPE) belgiumi Monsban található központjában volt gyakornok.

A kémkedéssel megvádolt személyről további részleteket, beleértve a nevét, egyelőre nem hozzák nyilvánosságra - áll a közleményben.

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