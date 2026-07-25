Döntöttek az oroszok az üzemanyagtiltásról: a lépést a magyar autósok is megérezhetik

Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát, a dízel kivitelére vonatkozó korlátozásokat azonban a piac stabilizálódásával párhuzamosan feloldja – jelentette be Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint

a benzin kiviteli tilalma az év végéig érvényben marad,

a dízelexport korlátozását ugyanakkor csak rövid ideig tervezik fenntartani, és feloldják "amint helyreáll a piaci egyensúly". A lépést úgy kommentálták, hogy így szeretnék kisegíteni a dízelhiányos globális piacot. Korábbi értesülések szerint egy hónap lehet az átmeneti idő.

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Novak hangsúlyozta, hogy a benzinre vonatkozó döntést a hazai üzemanyagpiac védelme indokolja, mivel a hatóságok elsősorban a belföldi ellátás biztonságát tartják szem előtt.

Arról, hogy a bejelentés

milyen hatással lehet a magyar üzemanyagpiacra (és árakra) ezekben az elemzésekben olvashatnak bővebben:

Forrás: Reuters

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