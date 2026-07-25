  • Megjelenítés
Döntöttek az oroszok az üzemanyagtiltásról: a lépést a magyar autósok is megérezhetik
Globál

Döntöttek az oroszok az üzemanyagtiltásról: a lépést a magyar autósok is megérezhetik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzinexport tilalmát, a dízel kivitelére vonatkozó korlátozásokat azonban a piac stabilizálódásával párhuzamosan feloldja – jelentette be Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint

  • a benzin kiviteli tilalma az év végéig érvényben marad,
  • a dízelexport korlátozását ugyanakkor csak rövid ideig tervezik fenntartani, és feloldják "amint helyreáll a piaci egyensúly". A lépést úgy kommentálták, hogy így szeretnék kisegíteni a dízelhiányos globális piacot. Korábbi értesülések szerint egy hónap lehet az átmeneti idő.
KÖVESS MINKET

Novak hangsúlyozta, hogy a benzinre vonatkozó döntést a hazai üzemanyagpiac védelme indokolja, mivel a hatóságok elsősorban a belföldi ellátás biztonságát tartják szem előtt.

Arról, hogy a bejelentés

milyen hatással lehet a magyar üzemanyagpiacra (és árakra) ezekben az elemzésekben olvashatnak bővebben:

Még több Globál

Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító

Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Egyre súlyosabb a helyzet Franciaországban, már a hadsereget is mozgósították

Kapcsolódó cikkünk

Újabb csapás a magyar autósokra: Oroszország zárva tarthatja a dízelcsapot

Tripla sokk éri a magyar autósokat – Újra elszállhatnak az üzemanyagárak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Tovább gyűrűzhet a Gondosóra-ügy
Rekord gyorsasággal terjed az egykor végérvényesen halottnak hitt járvány: lesújtó adatok érkeztek Amerikából
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility