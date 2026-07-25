Egyre súlyosabb a helyzet Franciaországban, már a hadsereget is mozgósították

Nem csak Spanyolországot érintik az erdőtüzek: Franciaország délnyugati partvidékén is hatalmas tüzek pusztítanak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy elrendelték a bordeaux-i repülőtér lezárását, valamint a tűzoltók mellett a hadsereget is mozgósították.

Franciaországban a lángok a partvidékről a szárazföld belseje, Bordeaux felé terjedtek, emiatt a város elővárosaiból több ezer embert kellett kimenekíteni.



Sébastien Lecornu miniszterelnök kijelentette, hogy

az országot sújtó tüzek minden korábbinál súlyosabbak.

Laurent Nunez belügyminiszter hosszú és nehéz küzdelemre figyelmeztetett, és bejelentette a bordeaux-i repülőtér lezárását is, miközben a kimerült tűzoltók megsegítésére a hadsereget is mozgósították.

A tűz szombaton mintegy harminc kilométerre közelítette meg Bordeaux-t. Bár a helyzet átmenetileg stabilizálódott, a hatóságok a szél délutáni felerősödésére számítanak. Gironde és Landes megyékből eddig nagyjából 197 ezer embert menekítettek ki.

Eközben Spanyolországban a kormány első alkalommal hirdetett országos vészhelyzetet erdőtűz miatt. A katasztrófahelyzet miatt eddig több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni, vagy arra kérni, hogy maradjanak az otthonukban.

Az oltási munkálatokba nemzetközi segítség is bekapcsolódott. Hollandiából és Portugáliából már korábban is érkeztek tűzoltó repülőgépek, szombaton pedig az Európai Unió koordinációjával újabb négy gép – kettő Olaszországból, kettő Görögországból – csatlakozott a flottához.

Forrás: Reuters

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