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Együtt szavazott Oroszország, Izrael és Amerika, mégsem tudták elmozdítani a fontos vezetőt
Globál

Együtt szavazott Oroszország, Izrael és Amerika, mégsem tudták elmozdítani a fontos vezetőt

MTI
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Az ENSZ Közgyűlése pénteken megszavazta Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa mandátumának a meghosszabbítását.

A tagországok többsége, 144 támogatta, hogy a főbiztos megbízatását négy évvel hosszabbítsák meg. Tízen, köztük Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok, viszont ellene szavazott.

Volker Türk többször bírálta Oroszország ukrajnai és Izrael Gázai övezet elleni háborúját.

A főbiztost, aki 2022 októbere óta tölti be a posztot, António Guterres, az ENSZ főtitkára jelölte második ciklusra. Az Egyesült Államok eredetileg a szavazás elhalasztását követelte, azzal érvelve, hogy António Guterres sietteti a folyamatot.

Jeff Bartos, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete arra szólította fel a tagállamokat, hogy szavazzanak nemmel az újrakinevezésre. Azt mondta, hogy "ha ez a közgyűlés tolerálja az eljárási túlkapásokat, a háttéralkukat és az ENSZ-pozíciók visszaélésszerű használatát, annak következményei lesznek. Az Egyesült Államok azonnal felül fogja vizsgálni szerepvállalását, részvételét és finanszírozását".

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Címlapkép forrása: Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images

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