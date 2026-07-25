Érik a nemzetközi botrány: Amerika megkérdőjelezte a választási rendszert, kiutasítottak két hivatalnokot

Az elutasított amerikai delegáció tagja lett volna Riley M. Barnes, az amerikai külügyminisztérium demokráciáért, emberi jogokért és munkaügyekért felelős irodájának helyettes államtitkár-helyettese, valamint Samuel Samson helyettes államtitkár. Az egyik brazil forrás szerint a döntést olyan bizonyítékokra alapozták, amelyek a helyzet belpolitikai célú kihasználására és a választási rendszer aláásására irányuló újabb kísérletre utalnak. Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A vízumok megtagadására egy olyan időszakban került sor, amikor a Trump-adminisztráció több latin-amerikai választási küzdelemben is igyekszik érvényesíteni a befolyását. Donald Trump nemrégiben "teljes és feltétlen" támogatásáról biztosította Kolumbia megválasztott elnökét, Abelardo De La Espriellát, korábban pedig az argentin Javier Milei és a chilei José Antonio Kast mellett is kiállt.
Jair Bolsonaro volt elnök már a 2022-es választások előtt is többször próbálta aláásni a helyi szavazási rendszerbe vetett bizalmat, a Donald Trump által az Egyesült Államokban alkalmazott mintákat követve. Kampánya azonban visszafelé sült el, miután a Legfelsőbb Választási Bíróság megállapította, hogy visszaélt a hivatali hatalmával, és 2030-ig eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Bolsonarót később a választási eredmények megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával 27 év börtönbüntetésre ítélték, amelyet jelenleg házi őrizetben tölt le.
Apja politikai örökségét most fia, Flávio Bolsonaro szenátor viszi tovább, aki elsősorban a közösségi médiában igyekszik kétségeket ébreszteni a választási rendszer megbízhatóságával kapcsolatban. Egy múlt heti, több tucat diplomata részvételével megtartott rendezvényen
arra kérte a külföldi kormányokat, hogy küldjenek megfigyelőket a brazil választásokra.
Ugyanezen az eseményen a szenátor azt állította, hogy a brazil elektronikus szavazógépeket az a Smartmatic gyártotta, amelyet az amerikai hatóságok korábban a venezuelai választások manipulálásával vádoltak meg. A Smartmatic és a brazil választási bíróság egyaránt cáfolta, hogy a vállalat szállított volna szavazógépeket Brazíliának. A szenátor később úgy nyilatkozott, hogy nem állt szándékában megkérdőjelezni a helyi szavazási rendszer integritását.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
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