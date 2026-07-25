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Érik a nemzetközi botrány: Amerika megkérdőjelezte a választási rendszert, kiutasítottak két hivatalnokot
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Érik a nemzetközi botrány: Amerika megkérdőjelezte a választási rendszert, kiutasítottak két hivatalnokot

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Brazília pénteken megtagadta a beutazási vízumot a Trump-adminisztráció két tisztségviselőjétől, akik a gyanú szerint azért utaztak volna az országba, hogy megkérdőjelezzék a helyi választási rendszer megbízhatóságát – közölte a Reuters hírügynökséggel az ügyet jól ismerő két brazil illetékes. A névtelenséget kérő források szerint az amerikai látogatás kísérletet jelentett a brazil elnökválasztás befolyásolására, amelyen a hivatalban lévő baloldali államfő, Luiz Inácio Lula da Silva a Donald Trumphoz közel álló Flávio Bolsonaro szenátorral mérkőzik meg októberben.

Az elutasított amerikai delegáció tagja lett volna Riley M. Barnes, az amerikai külügyminisztérium demokráciáért, emberi jogokért és munkaügyekért felelős irodájának helyettes államtitkár-helyettese, valamint Samuel Samson helyettes államtitkár. Az egyik brazil forrás szerint a döntést olyan bizonyítékokra alapozták, amelyek a helyzet belpolitikai célú kihasználására és a választási rendszer aláásására irányuló újabb kísérletre utalnak. Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A vízumok megtagadására egy olyan időszakban került sor, amikor a Trump-adminisztráció több latin-amerikai választási küzdelemben is igyekszik érvényesíteni a befolyását. Donald Trump nemrégiben "teljes és feltétlen" támogatásáról biztosította Kolumbia megválasztott elnökét, Abelardo De La Espriellát, korábban pedig az argentin Javier Milei és a chilei José Antonio Kast mellett is kiállt.

Jair Bolsonaro volt elnök már a 2022-es választások előtt is többször próbálta aláásni a helyi szavazási rendszerbe vetett bizalmat, a Donald Trump által az Egyesült Államokban alkalmazott mintákat követve. Kampánya azonban visszafelé sült el, miután a Legfelsőbb Választási Bíróság megállapította, hogy visszaélt a hivatali hatalmával, és 2030-ig eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Bolsonarót később a választási eredmények megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával 27 év börtönbüntetésre ítélték, amelyet jelenleg házi őrizetben tölt le.

Apja politikai örökségét most fia, Flávio Bolsonaro szenátor viszi tovább, aki elsősorban a közösségi médiában igyekszik kétségeket ébreszteni a választási rendszer megbízhatóságával kapcsolatban. Egy múlt heti, több tucat diplomata részvételével megtartott rendezvényen

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arra kérte a külföldi kormányokat, hogy küldjenek megfigyelőket a brazil választásokra.

Ugyanezen az eseményen a szenátor azt állította, hogy a brazil elektronikus szavazógépeket az a Smartmatic gyártotta, amelyet az amerikai hatóságok korábban a venezuelai választások manipulálásával vádoltak meg. A Smartmatic és a brazil választási bíróság egyaránt cáfolta, hogy a vállalat szállított volna szavazógépeket Brazíliának. A szenátor később úgy nyilatkozott, hogy nem állt szándékában megkérdőjelezni a helyi szavazási rendszer integritását.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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