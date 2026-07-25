Felszálltak az F-16-os gépek – Azonnal lelőtték az ellenséges drónt a NATO-tagállam légterében

Románia szombaton bejelentette, hogy két napon belül már a második olyan drónt lőtte le az ukrán határ közelében fekvő, ritkán lakott területen, amely megsértette az ország légterét.

Az első, a román ügyészség vizsgálata szerint orosz gyártmányú eszközt pénteken semmisítette meg a NATO-tagállam hadereje.

Ez volt az első alkalom, hogy Románia a légterét érintő korábbi, tucatnyi incidens után ténylegesen lelőtt egy behatoló drónt.

Nicușor Dan elnök a közösségi médiában közölte, hogy a második eszközt reggel fél kilenckor lőtték le a Duna-delta térségében található Sfântu Gheorghétől tíz kilométerre nyugatra. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a radarok 8 óra 22 perckor észlelték a légtérsértést, ami után két F–16-os vadászgép szállt fel. Bár a tárca a szombati drón származását nem közölte, a pénteken megsemmisített eszközt az ügyészség oroszként azonosította.

Az Ukrajnával 650 kilométeres közös szárazföldi határral rendelkező Románia tájékoztatása szerint a légterét már mintegy harminc alkalommal sértették meg orosz drónok azóta, hogy Moszkva a 2022-es teljes körű inváziót követően támadni kezdte az ukrán dunai kikötőket.

Tavaly májusban egy orosz drón a délkelet-romániai Galac egyik lakóépületébe csapódott az ukrán határ közelében, és két embert megsebesített.

Az volt az első alkalom a háború kitörése óta, hogy egy NATO-tagállam sűrűn lakott területét érte találat, sérüléseket okozva.

Gheorghiță Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke pénteken kifejtette, hogy az Odessza kikötője körüli térségben az aratási időszak előtt felerősödtek az orosz támadások, ami tovább növeli a nyomást a fekete-tengeri kulcsfontosságú energetikai és kereskedelmi útvonalakon.

Forrás: Reuters

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