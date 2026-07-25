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Figyelmeztet a hírszerzés: fű alatt indított támadást Oroszország a nyugati nukleáris létesítmények ellen
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Figyelmeztet a hírszerzés: fű alatt indított támadást Oroszország a nyugati nukleáris létesítmények ellen

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Orosz hekkerek az elmúlt egy évben atomkutatókat, védelmi vállalatokat és kormányzati alkalmazottakat vettek célba egy kiterjedt kiberkémkedési kampányban. Ez derül ki magánvállalatok elemzéseiből és több nyugati hírszerző ügynökség csütörtökön kiadott figyelmeztetéséből. A támadások célpontjai arra utalnak, hogy a Kreml a magfúziós technológia iránt érdeklődik, valamint olyan információkat gyűjt, amelyek segíthetik az Ukrajna ellen vívott háborúját - jelentette a CNN.

A Proofpoint amerikai levelezésbiztonsági vállalat szerint a hekkerek az amerikai nukleáris létesítmények és a védelmi ipari infrastruktúra által használt levelezőszervereket támadták meg. Greg Lesnewich, a cég kutatója kifejtette, hogy a támadók kifejezetten a magfúzió iránt érdeklődő szervezeteket és felhasználókat keresték, feltehetően azért, hogy

felmérjék az Oroszország versenytársai által elért fejlesztéseket.

Az Egyesült Államok és több mint tucatnyi szövetségesének hírszerző és biztonsági ügynökségei közös riasztást adtak ki. Ebben egy jelenleg is zajló orosz kémkedési kampányra hívják fel a figyelmet, amelynek során a hekkerek először Ukrajnában tesztelték a módszereiket, mielőtt azokat a NATO-tagállamok ellen is bevetették volna.

A támadók egy ritka szoftveres sebezhetőséget használtak ki. Ennek aktiválásához a célpontnak mindössze meg kell nyitnia az e-mailt a sebezhető levelezőrendszerben, így még csak linkre sem kell kattintania. Ez a módszer alkalmas arra, hogy három hónapnyi levelezést, valamint az érintett szervezet teljes címtárát eltulajdonítsa.

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A kibertámadások a szövetségi és helyi kormányzati szerveket, a bűnüldöző hatóságokat, valamint a védelmi, oktatási és energiaszektort egyaránt érintették. Sherrod DeGrippo, a Palo Alto Networks Unit 42 részlegének szakértője szerint a támadók feltehetően a nyugati katonai információk, a logisztika és a politikai döntéshozatal stratégiai feltérképezésére törekedtek.

A bűnüldöző szervek szintén az elkövetők nyomában vannak. A thaiföldi hatóságok novemberben letartóztatták a csoport egyik feltételezett tagját, egy harmincas éveiben járó orosz férfit, akit később kiadtak az Egyesült Államoknak, és a múlt hónapban Bostonban már bíróság elé is állt. Brett Leatherman, az FBI kibervédelmi részlegének helyettes vezetője rámutatott, hogy a 2022-es orosz inváziót követő átmeneti csend után az elmúlt egy évben jelentősen megszaporodtak az Egyesült Államok elleni orosz kibertámadások.

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