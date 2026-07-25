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Hirtelen támadást indítottak Irán szövetségesei, európai katonák védték meg a dúsgazdag olajországot
Globál

Hirtelen támadást indítottak Irán szövetségesei, európai katonák védték meg a dúsgazdag olajországot

Portfolio
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Szaúd-Arábia légvédelmi rendszerei szombaton két Jemenből indított ballisztikus rakétát semmisítettek meg, amelyek a Vörös-tenger partján fekvő janbui olajfinomítókat vették célba – jelentette a Reuters hírügynökség görög biztonsági forrásokra hivatkozva. Az incidens egy nappal azután történt, hogy az amerikai erők újabb légicsapásokat hajtottak végre Irán ellen.

A szaúdi polgári védelem több riasztást is kiadott Janbu térségére, ám később bejelentette, hogy a veszély elmúlt. Hasonló figyelmeztetést adtak ki a mintegy ezer kilométerrel délebbre, a jemeni határ közelében fekvő Dzsízán kikötővárosban is. Károkról vagy áldozatokról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés.

A sikeres elfogást végrehajtó légvédelmi rendszert görög katonai személyzet üzemeltette. Görögország 2021 óta állomásoztat amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi üteget Szaúd-Arábiában egy olyan megállapodás keretében, amely a királyság kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrájának védelmét szolgálja.

Donald Trump amerikai elnök pénteken "komoly katonai megtorlást" helyezett kilátásba Teheránnal és jemeni szövetségeseivel, a húszikkal szemben,

miután a húszi mozgalom bejelentette, hogy két szaúdi tartályhajót ért támadás a Vörös-tengeren. A Jemen északi és nyugati részét ellenőrző húszik korábban tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen. A királyság naponta több millió hordó kőolajat továbbít csővezetékeken a Vörös-tengerhez, hogy megkerülje a Hormuzi-szorost, amely felett Irán szinte teljes ellenőrzést gyakorol.

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Az amerikai hadsereg csütörtök éjjel és péntek hajnalban – immár sorozatban a tizenharmadik éjszaka – ismét támadást intézett iráni célpontok ellen, szombatra virradóan azonban már nem érkeztek hírek újabb csapásokról. Egy időszakos tűzszünet összeomlását követően az iráni fegyveres erők pénteken a szomszédos arab államokban található amerikai támaszpontokat lőtték, és azzal fenyegetőztek, hogy az amerikai személyzet által használt polgári létesítményeket is célba veszik.

Trump az elmúlt napokban azzal fenyegetőzött, hogy a célpontok körét kiterjeszti az iráni energetikai létesítményekre és hidakra, szárazföldi csapatokat küld a Harg-sziget olajtermináljának elfoglalására, valamint bombázni fogja a mélyen a föld alatt fekvő, a nukleáris programhoz kapcsolódó létesítményeket. Pénteken ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy még nem döntött az újabb nagyszabású csapásokról. "Tárgyalunk velük" – jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy Irán jelenleg az eddigi legkomolyabb tárgyalási hajlandóságot mutatja.

A Vörös-tenger húszi blokádja jelentős eszkalációt jelent a közel öt hónapja tartó, több ezer halálos áldozatot követelő konfliktusban,

amely a globális inflációt is fűti. A Brent típusú kőolaj ára a héten hordónként 100 dollár fölé ugrott, amire május óta nem volt példa. Források szerint kínai kezdeményezésre Pakisztán is igyekszik elősegíteni a megrekedt amerikai–iráni tárgyalások újraindítását.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

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