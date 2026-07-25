Kormányzati káosz, alkotmányellenesnek tűnő lépések, önkénynek titulált döntések - Áll a bál Berlinben

A kiszemelt utód, Fritz Güntzler pénzügyi szakértő, a CDU politikusa az utolsó pillanatban visszalépett, így továbbra is kérdéses, ki veszi át a tárca vezetését. A találgatások szerint Steffen Bilger, a Bundestag képviselőcsoportjának parlamenti ügyvezetője jöhet szóba, akinek a közlekedéspolitika az egyik szakterülete. A kommunikáció az ügyben is elég sikertelen, Schnieder maga tájékoztatta SMS-ben a CDU néhány képviselőjét a menesztéséről.

A leváltás módja sokakból heves bírálatot váltott ki. Christian Bäumler, a Kereszténydemokrata Munkavállalói Szövetség alelnöke szerint Schnieder elmozdítása az önkény benyomását kelti, és egy szövetségi kormányt nem szabad hűbérbirtokként vezetni. Peter Altmaier korábbi kancelláriaminiszter úgy vélte, hogy az eljárás sem Schnieder személyéhez, sem a teljesítményéhez nem méltó,.

Merz pénteken bejelentette, hogy a kancelláriát a jövőben Nina Warken eddigi egészségügyi miniszter vezeti majd, az ő korábbi tárcáját pedig Carsten Linnemann, a CDU főtitkára veszi át. Az új kancelláriahivatali államminiszter Philipp Amthor lesz.

A közlekedési tárca sorsáról a kancellár nem nyilatkozott, de további változtatásokat vetített előre.

Linnemann kinevezése körül is vita alakult ki egy korábbi interjúja miatt, amelyben még kétségbe vonta, hogy alkalmas lenne az egészségügyi miniszteri posztra. Most a Bild című lapnak nyilatkozva ugyanakkor leszögezte, hogy alkalmasnak érzi magát a feladatra. Elmondása szerint a kancellár telefonon kérte fel a tisztségre, ő pedig gondolkodási időt kért, mivel bizonyos szakpolitikai kérdésekben még el kell mélyednie.

Sajtóértesülések szerint a közlekedési miniszter mellett Christiane Schenderlein sportért felelős kancelláriahivatali államminisztert is felmentik. Linnemann utódjaként a CDU főtitkári tisztségére a párt eddigi kincstárnokát, Franziska Hoppermannt tartják a legesélyesebbnek, de a döntés még nem végleges.

A tervezett eljárás jogi aggályokat is felvetett, ugyanis az új minisztereket a szövetségi elnök már most kinevezné, ám az esküjüket csak szeptemberben tennék le a Bundestag előtt. Stefan Ulrich Pieper alkotmányjogász szerint a hivatal eskü nélküli átvétele közjogi szempontból aggályos lenne, így a megnyugtató megoldást a Bundestag rendkívüli ülésének összehívása jelentené.

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