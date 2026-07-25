Lángokban áll a kulcsfontosságú orosz létesítmény, kegyetlen csapást mértek rá az ukránok

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója közölte, hogy az éjszakai támadásban öten megsérültek. Elmondása szerint

a régiót tömeges légitámadás érte, a légvédelem az egész területen aktív volt, és drónokat, valamint rakétákat is megsemmisített.

Belgorod városából több robbanást jelentettek, a helyi beszámolók szerint logisztikai raktárak és energetikai infrastruktúra-elemek álltak lángokban. A helyi hatóságok tájékoztatása alapján a drónok megrongáltak egy lakóépületet, egy gázvezetéket, valamint egy közelebbről meg nem nevezett "kereskedelmi ingatlant" is. A raktárat ért csapásban egy ember megsérült, őt kórházba szállították. Egyes megfigyelőcsatornák műholdas adatokra hivatkozva a belgorodi Lucs hőerőművet és egy transzformátorállomást ért találatokról is beszámoltak.

A dél-oroszországi Don-menti Rosztovban a lakosok tüzekről és sűrű füstről számoltak be, ám egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mely célpontokat érték találatok.

A támadássorozat középpontjában az "orosz Amazonként" emlegetett e-kereskedelmi óriás, a Wildberries áll, amelynek létesítményeit közel egy hete érik sorozatos csapások. Július 24-én hajnalban a cég szentpétervári logisztikai központjában keletkezett tűz, ami rendkívül ritka támadásnak számít Oroszország második legnagyobb városa ellen. Ugyanezen az éjszakán a tveri, valamint a megszállt Krím félszigeten található raktárak is találatot kaptak, az elmúlt napokban pedig a Voronyezsi, a Krasznodari, a Sztavropoli, a Moszkvai és a Tambovi területen is értek el hasonló célpontokat.

Az elszenvedett gazdasági kár teljes mértéke egyelőre nem ismert, egyes elemzők azonban már most milliárd dolláros nagyságrendű veszteségeket becsülnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a megtámadott logisztikai központok katonai utánpótlást biztosítanak az orosz hadseregnek.

A Wildberries kínálatában valóban elérhetők katonai felszerelések, például drónalkatrészek és golyóálló mellények is, a vállalat pedig már korábban nemzetközi szankciók hatálya alá került az orosz hadsereghez fűződő közvetett kapcsolatai, valamint az orosz gazdaságban betöltött jelentős súlya miatt.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images