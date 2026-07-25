Már a fővárosban is érezni a fojtogató füstöt: hatalmas területen pusztít a tűz Spanyolországban

A spanyol hatóságok abban bíznak, hogy továbbra is kedvező marad a szélirány szombaton ahhoz, hogy meg tudják fékezni az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzeket.

"Meglátjuk, milyen új helyzet áll elő a szélirány változásával, miután az éjszaka folyamán a mentőcsapatok zavartalanul dolgozhattak" - mondta Virginia Barcones polgári védelmi főigazgató a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE), megjegyezve, hogy a kiszámíthatatlan szél tovább szíthatja a lángokat.

Mint mondta, a tűzoltóegységek egész éjjel dolgoztak, munkájuknak és az időjárás változásának köszönhetően a tüzek "alig terjedtek tovább", és intenzitásuk is csökkent. A hatóságok az előrejelzések alapján kedvezőbb körülményekre számítanak, az előző napokhoz képest alacsonyabb nappali hőmérséklet és a páratartalom növekedése is várható, amelyek mind előnyösek az oltás szempontjából.

A két tartományban, egymáshoz közel tomboló tüzek több mint 20 ezer hektárnyi területet emésztettek fel.

A füstöt és az égett szagot még a több mint 60 kilométerre található fővárosban is lehet érzékelni. Az elmúlt napokban több mint 60 ezer embert evakuáltak vagy utasítottak arra, hogy maradjanak otthonukban zárt ajtó és ablakok mögött.

A nap folyamán várhatóan megérkezik az a négy tűzoltó repülőgép, amelyet az európai polgári védelmi mechanizmus aktiválása után Görögország és Olaszország ajánlott segítségül az oltási munkákhoz.

A dél-európai ország hét tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is.

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