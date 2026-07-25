Megindult a pusztító támadás, lángol a hatalmas olajfinomító

Az Iránnal szövetséges húszi lázadók szombaton szaúdi olajlétesítményeket támadtak a Vörös-tenger partján, miközben a Rijád által támogatott erők a húszik állásait bombázták.

A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí közölte, hogy

sikeres csapást mértek a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco dzsizáni és janbui létesítményeire.

A közösségi médiában megosztott, a Reuters által is hitelesített felvételeken sűrű füstoszlop látható a napi 400 ezer hordós kapacitású dzsizáni finomító felől. Ázsiai kereskedelmi források szerint az ottani üzemanyag- és olajtárolók vélhetően megsérültek. Janbunál, amely Szaúd-Arábia legfontosabb vörös-tengeri olajkikötője és a Hormuzi-szorost elkerülő olajszállítási útvonal kulcsfontosságú állomása.

A Szaúd-Arábia által támogatott jemeni légierő válaszul csapásokat mért a húszi lázadók rakéta- és drónindító állásaira, valamint fegyverraktáraira. Korábban a szaúdi vezetésű koalíció a húszik által ellenőrzött hudajdai kikötőben is bombázott katonai állásokat. Jemeni tisztségviselők arról számoltak be, hogy mindkét fél csapatokat von össze a frontvonalak mentén. A húszik nemrég tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen, vezetőjük pedig azzal fenyegetőzött, hogy minden szaúdi olajlétesítményt célba vesznek, ha Rijád tovább fokozza katonai szerepvállalását.

Donald Trump amerikai elnök pénteken "súlyos katonai megtorlást" ígért Teheránnak és a húsziknak, miután a lázadók bejelentették, hogy két szaúdi tankerhajót is eltaláltak a Vörös-tengeren. A szaúdi vezetésű koalíció közölte, hogy továbbra is megtesz minden szükséges lépést a hajózás biztonsága és a királyság érdekeinek védelme érdekében, és "engedmények nélkül" fog válaszolni a húszi támadásokra.

Forrás: Reuters

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