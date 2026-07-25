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Meglepő állásajánlatot kapott Zelenszkij kirúgott minisztere egy nyugati szövetségestől
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Meglepő állásajánlatot kapott Zelenszkij kirúgott minisztere egy nyugati szövetségestől

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Guido Crosetto olasz védelmi miniszter felajánlotta Mihajlo Fedorovnak, Ukrajna nemrég menesztett védelmi miniszterének, hogy tanácsadóként dolgozzon mellette Olaszországban. Erről a tárcavezető a la Repubblica című olasz lapnak nyilatkozott egy szombaton megjelent interjúban.

A menesztése utáni napon felhívtam őt, és megkérdeztem, mikor jön Rómába, hogy a tanácsadómként dolgozzon

– idézte fel Crosetto. Elmondása szerint Fedorovot mélyen meghatotta az ajánlat, amelyet a megbecsülés és a barátság egyértelmű jeleként értékelt.

Crosetto a katonai innováció motorjaként méltatta Fedorovot, aki szerinte azok közé tartozik, akik teljesen átírták a harctéri játékszabályokat. Az olasz miniszter hozzátette, hogy Fedorov kulcsszerepet játszott abban, hogy Ukrajna kezdetben ellen tudott állni az orosz inváziónak, majd az új technológiák bevezetésével átalakította a harctéri gyakorlatot, és ezzel visszaszerezte a kezdeményezést.

A technológiai szektorban jártas, 35 éves reformert a támogatói elsősorban az ukrán drónprogram fejlesztésével és a védelmi szektor modernizációjával azonosítják.

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Védelmi miniszteri tisztségéből ebben a hónapban mentették fel, ami a háborús helyzet ellenére is szokatlanul heves tiltakozásokat váltott ki Ukrajnában. Bár Volodimir Zelenszkij elnök más tisztségeket is felajánlott neki, Fedorov jelezte, hogy a korábbi feladatkörén kívül semmilyen más kormányzati szerepet nem fogad el.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

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