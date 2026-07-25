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Menekülniük kell a lakosoknak a pusztító vihar elől, teljesen leáll a vasút és a légi közlekedés Kína központjában
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Menekülniük kell a lakosoknak a pusztító vihar elől, teljesen leáll a vasút és a légi közlekedés Kína központjában

Portfolio
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Az év tizenkettedik tájfunja szombat este érheti el Hongkong térségét, komoly fennakadásokat okozva a légi, vasúti és közúti közlekedésben.

Kuangtungban péntek estig már több mint húszezer embert menekítettek biztonságosabb helyre.

A tartományban szombaton elkezdték leállítani a vasúti közlekedést, így vasárnap a nagysebességű és a hagyományos vonatok forgalma is várhatóan teljesen szünetel majd.

A vihar a légi közlekedésben is komoly fennakadásokat okoz, szombattól ugyanis Hongkong, Kanton, Sencsen, Csuhaj és Hsziamen repülőterein is akadozik a forgalom. A hongkongi nemzetközi repülőtéren szombat délutánig huszonkilenc induló és húsz érkező járatot töröltek, miközben több mint száz járat késéssel tudott csak indulni. A repülőtér üzemeltetője arra figyelmeztetett, hogy vasárnap rengeteg járatot érint majd a vihar, a Cathay Pacific légitársaság pedig már törölte is a hajnali és a késő délutáni órák közötti hongkongi indulásait.

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