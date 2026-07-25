Nem marad el a világ egyik legerősebb katonai hatalmának támogatása: katonákat küld Oroszországba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti videóüzenetében arról számolt be, hogy Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát tervez bevetni a több mint négy éve tartó háborúban, és már meg is kezdte a felkészülést a fogadásukra.

Az ukrán államfő tájékoztatása szerint az oroszországi voronyezsi területen már tavaly június óta zajlanak az előkészületek az újabb észak-koreai kontingens érkezésére. A két ország közötti kölcsönös védelmi egyezmény keretében Phenjan 2024-ben mintegy 14 ezer katonát vezényelt a kurszki területre, hogy segítsen visszaverni az ukrán erők térségbeli betörését.

Zelenszkij hozzátette, hogy Észak-Korea új ballisztikusrakéta-indítórendszerekkel is el kívánja látni Oroszországot. Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy a katonai együttműködés messze túlmutat az ukrajnai frontvonalon, hiszen Oroszország gyakorlatilag modern hadviselésre tanítja Phenjant,

miközben segíti fegyvereinek fejlesztését, és közvetlen harci tapasztalatot biztosít azok bevetéséhez.

Mindez az ukrán elnök szerint komoly fenyegetést jelent minden olyan ázsiai államra nézve, amely az észak-koreai rakéták hatótávolságán belül fekszik. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna érdemi választ fog adni erre a kihívásra.

Forrás: Reuters

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