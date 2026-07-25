  • Megjelenítés
Őrületes bejelentést tett Donald Trump: harmadszor is elnök akar lenni
Globál

Őrületes bejelentést tett Donald Trump: harmadszor is elnök akar lenni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök humorral és csípős megjegyzésekkel fordult a sajtó képviselőihez a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján, beszédében ugyanakkor gyakran kanyarodott vissza a kampánygyűléseiről jól ismert témákhoz és támadásokhoz. Az eseményt azért kellett most megrendezni, mert az eredetileg áprilisra tervezett gálát egy lövöldözés miatt félbe kellett szakítani. Trump most váratlanul azt is kijelentette: el akar indulni a 2028-as elnökválasztáson.

A sajtószabadságot ünneplő, több mint egy évszázados múltra visszatekintő díszvacsorát eredetileg április 25-én rendezték volna meg a washingtoni Hilton szállodában. Az eseményt azonban még aznap este lemondták, miután egy férfi megpróbált áttörni a biztonsági ellenőrzőponton, és sörétes puskájával lövöldözni kezdett a bálterem előtt, ahol az elnök és kormányának tagjai éppen elhelyezkedtek. A gyanúsított, Cole Allen májusban ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt; az ellene felhozott vádak között az elnök elleni gyilkossági kísérlet is szerepel.

Az egyórásnál is hosszabbra nyúlt beszédet Trump nagyrészt az est kötetlen hangulatához igazította, ám a felszólalás jelentős része politikai ellenfelei elleni kirohanásokba csapott át. "Remélem, mindannyian tudjátok, hogy jobban hiszek a szabad sajtóban, mint bárki más ebben a teremben – vagy talán mégsem teljesen. Ezért vagyok büszke arra, hogy a történelem legnyíltabb és legátláthatóbb elnöke vagyok" – fogalmazott. A tréfák és élcelődések közepette Trump többször is kormánya eredményeit méltatta, kiemelve az Iránnal kapcsolatos intézkedéseket és a washingtoni bűnözés elleni fellépést.

A rendezvényen tisztelegtek Victor Gonzales titkosszolgálati ügynök előtt is, akit áprilisban meglőttek a bálterem előtti ellenőrzőpontnál, ám a védőmellényének köszönhetően túlélte a támadást, amelynek megfékezésében kulcsszerepet játszott. "Nem hódolunk be a politikai erőszaknak. Egyetlen elmebeteg vesztes sem fogja ezt megváltoztatni fegyverrel a kezében" – jelentette ki Trump, aki elnöksége során most először vett részt a tudósítói vacsorán, miután korábbi hivatali éveiben bojkottálta az eseményt.

A CNN videójának tanúsága szerint Trump a beszéd egy pontján azt is kijelentette:

Még több Globál

Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Meglepő állásajánlatot kapott Zelenszkij kirúgott minisztere egy nyugati szövetségestől

Már a fővárosban is érezni a fojtogató füstöt: hatalmas területen pusztít a tűz Spanyolországban

harmadjára is el fog indulni az elnökválasztáson, ezt követően pedig egy Trump 2028 feliratú sapkát vett fel.

Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen támadást indítottak Irán szövetségesei, európai katonák védték meg a dúsgazdag olajországot

Együtt szavazott Oroszország, Izrael és Amerika, mégsem tudták elmozdítani a fontos vezetőt

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan botrány rázta meg Európa vezető hatalmát – Semmi sem állíthatja meg a radikális ellenzék áttörését?
Tovább gyűrűzhet a Gondosóra-ügy
Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility