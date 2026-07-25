Őrületes bejelentést tett Donald Trump: harmadszor is elnök akar lenni

Donald Trump amerikai elnök humorral és csípős megjegyzésekkel fordult a sajtó képviselőihez a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján, beszédében ugyanakkor gyakran kanyarodott vissza a kampánygyűléseiről jól ismert témákhoz és támadásokhoz. Az eseményt azért kellett most megrendezni, mert az eredetileg áprilisra tervezett gálát egy lövöldözés miatt félbe kellett szakítani. Trump most váratlanul azt is kijelentette: el akar indulni a 2028-as elnökválasztáson.

A sajtószabadságot ünneplő, több mint egy évszázados múltra visszatekintő díszvacsorát eredetileg április 25-én rendezték volna meg a washingtoni Hilton szállodában. Az eseményt azonban még aznap este lemondták, miután egy férfi megpróbált áttörni a biztonsági ellenőrzőponton, és sörétes puskájával lövöldözni kezdett a bálterem előtt, ahol az elnök és kormányának tagjai éppen elhelyezkedtek. A gyanúsított, Cole Allen májusban ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt; az ellene felhozott vádak között az elnök elleni gyilkossági kísérlet is szerepel.

Az egyórásnál is hosszabbra nyúlt beszédet Trump nagyrészt az est kötetlen hangulatához igazította, ám a felszólalás jelentős része politikai ellenfelei elleni kirohanásokba csapott át. "Remélem, mindannyian tudjátok, hogy jobban hiszek a szabad sajtóban, mint bárki más ebben a teremben – vagy talán mégsem teljesen. Ezért vagyok büszke arra, hogy a történelem legnyíltabb és legátláthatóbb elnöke vagyok" – fogalmazott. A tréfák és élcelődések közepette Trump többször is kormánya eredményeit méltatta, kiemelve az Iránnal kapcsolatos intézkedéseket és a washingtoni bűnözés elleni fellépést.

A rendezvényen tisztelegtek Victor Gonzales titkosszolgálati ügynök előtt is, akit áprilisban meglőttek a bálterem előtti ellenőrzőpontnál, ám a védőmellényének köszönhetően túlélte a támadást, amelynek megfékezésében kulcsszerepet játszott. "Nem hódolunk be a politikai erőszaknak. Egyetlen elmebeteg vesztes sem fogja ezt megváltoztatni fegyverrel a kezében" – jelentette ki Trump, aki elnöksége során most először vett részt a tudósítói vacsorán, miután korábbi hivatali éveiben bojkottálta az eseményt.

A CNN videójának tanúsága szerint Trump a beszéd egy pontján azt is kijelentette:

harmadjára is el fog indulni az elnökválasztáson, ezt követően pedig egy Trump 2028 feliratú sapkát vett fel.

Forrás: Reuters

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