Régóta dúl a háború, de ilyen még nem történt - Megsemmisült az első Szarma

A fegyver megsemmisítésére egy július 22-én, Dobropillja irányában indított, négyórás orosz offenzíva során került sor. Az ukrán védők ekkor vertek vissza egy olyan támadást, amelyben az orosz 8. és 41. hadsereg, valamint a 90. páncéloshadosztály egységei vettek részt.

️The first recorded destruction(?) of the Russian 300-mm MLRS “Sarma”, which was first demonstrated only last year pic.twitter.com/TG5H6nHtu2 https://t.co/TG5H6nHtu2 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) July 25, 2026

Az egyik, megsemmisített indítójárművet később Szarma rakéta-sorozatvetőként azonosították. Ez a vadonatúj (idén februárban a frontra kerülő), 300 milliméteres orosz rakétatüzérségi rendszer a Kama program keretében készült, a Tornado-Sz könnyebb és mozgékonyabb alternatívájaként.

A Szarmára már korábban is sokan úgy tekintettek, mint Oroszország próbálkozására, amely az amerikai HIMARS-hoz hasonló rendszer létrehozását célozza. Az orosz állami média először 2023-ban számolt be a fejlesztésről, az első példányokat pedig 2025-ben mutatták be a gyártósorokon.

A Szarma egy KamAZ-63501-es alvázra épül, és csupán hat indítócsővel rendelkezik a Tornado-Sz tizenkét csövéhez képest. Ez csaknem tíz tonnával csökkenti a jármű tömegét. A fejlesztés elsődleges célja a mobilitás növelése volt, miközben a rendszer megőrizte a 300 milliméteres irányított és irányítatlan orosz rakéták indításának képességét.

Oroszország soha korábban nem veszített el ilyen járművet az orosz-ukrán háborúban.

A címlapképen egy Szmercs rakéta-sorozatvető látható. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons