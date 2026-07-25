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Régóta dúl a háború, de ilyen még nem történt - Megsemmisült az első Szarma
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Régóta dúl a háború, de ilyen még nem történt - Megsemmisült az első Szarma

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Az ukrán haderő első alkalommal semmisítette meg Oroszország legújabb, a HIMARS-hoz hasonló Szarma rakéta-sorozatvetőjét. A sikeres csapásra egy nagyszabású orosz gépesített támadás visszaverése során került sor a donyecki régióban - írta meg az United24 Media.

A fegyver megsemmisítésére egy július 22-én, Dobropillja irányában indított, négyórás orosz offenzíva során került sor. Az ukrán védők ekkor vertek vissza egy olyan támadást, amelyben az orosz 8. és 41. hadsereg, valamint a 90. páncéloshadosztály egységei vettek részt.

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Az egyik, megsemmisített indítójárművet később Szarma rakéta-sorozatvetőként azonosították. Ez a vadonatúj (idén februárban a frontra kerülő), 300 milliméteres orosz rakétatüzérségi rendszer a Kama program keretében készült, a Tornado-Sz könnyebb és mozgékonyabb alternatívájaként.

A Szarmára már korábban is sokan úgy tekintettek, mint Oroszország próbálkozására, amely az amerikai HIMARS-hoz hasonló rendszer létrehozását célozza. Az orosz állami média először 2023-ban számolt be a fejlesztésről, az első példányokat pedig 2025-ben mutatták be a gyártósorokon.

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A Szarma egy KamAZ-63501-es alvázra épül, és csupán hat indítócsővel rendelkezik a Tornado-Sz tizenkét csövéhez képest. Ez csaknem tíz tonnával csökkenti a jármű tömegét. A fejlesztés elsődleges célja a mobilitás növelése volt, miközben a rendszer megőrizte a 300 milliméteres irányított és irányítatlan orosz rakéták indításának képességét.

Oroszország soha korábban nem veszített el ilyen járművet az orosz-ukrán háborúban.

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A címlapképen egy Szmercs rakéta-sorozatvető látható. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

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