Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újfajta fegyvert akart bevetni Oroszország a harctéren, csúnya felsülés lett a vége - Videó
Éles bevetésen bukott meg az orosz hadsereg új, drónok elleni aktív védelmi rendszere, miután egy Arena-M rendszerrel felszerelt T-72B3A harckocsit közvetlen találat ért egy ukrán FPV-drón támadásakor. Az esetről szóló felvételt az ukrán Nemzeti Gárda Omega egysége készítette - írja a Defence Blog.
1,5 millió fő közelében az orosz veszteségek
Az ukrán vezérkar szerint Oroszország teljes személyi vesztesége 2022 februárja óta elérte az 1 437 550 főt, ebből 1450 főt az elmúlt egy napban veszített - adta hírül a Kyiv Independent. Az orosz hadsereg emellett több mint 12 ezer harckocsit, 25 ezer páncélozott járművet, 46 ezer tüzérségi rendszert és 426 ezer drónt veszíthetett. A CSIS becslése szerint az orosz veszteségek nagyjából kétszer-két és félszer nagyobbak lehetnek az ukránokénál.
Sorozatos légitámadás zúdult Ukrajnára: 157 drónt és 2 rakétát lőttek ki az oroszok
Július 25-ére virradó éjszaka Oroszország újabb nagyszabású légitámadást intézett Ukrajna ellen, amelyben két rakétát és 157 támadó drónt vetett be. Bár az ukrán légvédelem az ellenséges eszközök túlnyomó részét megsemmisítette, több helyen így is becsapódásokat regisztráltak – tájékoztatott az ukrán légierő az RBC Ukraine híradása szerint.
Beépült egy kém a NATO létesítményébe? Súlyos vádakkal vettek őrizetbe egy nőt Európa szívében
Kémkedés vádjával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO-létesítményben gyakornokoskodott - közölte a belga ügyészség szombaton.
Felszálltak az F-16-os gépek – Azonnal lelőtték az ellenséges drónt a NATO-tagállam légterében
Románia szombaton bejelentette, hogy két napon belül már a második olyan drónt lőtte le az ukrán határ közelében fekvő, ritkán lakott területen, amely megsértette az ország légterét.
Lángokban áll a kulcsfontosságú orosz létesítmény, kegyetlen csapást mértek rá az ukránok
Már a hatodik egymást követő éjszaka támadták ukrán drónok Oroszország kereskedelmi raktárait. Július 25-én hajnalban a Belgorodi és a Rosztovi terület került célkeresztbe, ahol logisztikai központok és energetikai létesítmények gyulladtak ki - írja a Kyiv Independent.
Megszólalt a miniszter: felbontottak egy 1,5 milliárd forintos szerződést Balásy Gyula cégével
Sikerült megspórolni a pénzt.
Majdnem eltűnt, most mégis az egyik legfelkapottabb beruházás lehet Magyarországon
Csak egy új kormány kellett.
Lángokban áll a kulcsfontosságú orosz létesítmény, kegyetlen csapást mértek rá az ukránok
Zelenszkij a csapássorozat okát is elárulta.
Százezrek mindennapjai változnak meg: új éjszakai járatok indulnak az agglomerációs térségek irányába
Vitézy Dávid jelentette be.
Tovább gyűrűzhet a Gondosóra-ügy
Akár a kormány is feljelentést tehet.
Elkerülhetetlen a változás: új rendszerben vizsgálnák a legsúlyosabb kórházi hibákat Magyarországon
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vetette fel.
Újabb világraszóló sikert ért el Elon Musk csodaűrhajója
Megállíthatatlanul robogunk a jövő felé.
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nem egészségesebb, csak kevesebbet panaszkodik: ellentmondásos az egészségügyi statisztika
Nem feltétlenül ott élnek a legtovább egészségben, ahol az emberek egyébként a legtovább élnek. A régiós rangsort Bulgária vezeti, miközben a várható élettartamban az utolsók... The post
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.