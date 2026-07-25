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Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Ropognak a fegyverek, drónokkal támadja egymást Moszkva és Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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A péntek délutáni, több áldozatot szedő orosz rakétatámadás után Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetést adott ki: hírszerzési információk alapján hasonló akcióra kell számítani az elkövetkező 48 órában. Lettország bekérette az orosz követségi ügyvivőt azt követően, hogy egy rakéta eltalálta a balti állam külképviseletét az ukrajnai Szlavjanszk városában - a támadásban két konzulátusi dolgozó is megsebesült. Az amerikai szenátusban gyors, kétpárti egyetértés körvonalazódik az Oroszország elleni szankciós csomag kapcsán, a demokraták ugyanis jelezték republikánus kollégáiknak, hogy készek akár már a jövő héten megszavazni azt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati híreivel.
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Újfajta fegyvert akart bevetni Oroszország a harctéren, csúnya felsülés lett a vége - Videó

Éles bevetésen bukott meg az orosz hadsereg új, drónok elleni aktív védelmi rendszere, miután egy Arena-M rendszerrel felszerelt T-72B3A harckocsit közvetlen találat ért egy ukrán FPV-drón támadásakor. Az esetről szóló felvételt az ukrán Nemzeti Gárda Omega egysége készítette - írja a Defence Blog.

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Újfajta fegyvert akart bevetni Oroszország a harctéren, csúnya felsülés lett a vége - Videó
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1,5 millió fő közelében az orosz veszteségek

Az ukrán vezérkar szerint Oroszország teljes személyi vesztesége 2022 februárja óta elérte az 1 437 550 főt, ebből 1450 főt az elmúlt egy napban veszített - adta hírül a Kyiv Independent. Az orosz hadsereg emellett több mint 12 ezer harckocsit, 25 ezer páncélozott járművet, 46 ezer tüzérségi rendszert és 426 ezer drónt veszíthetett. A CSIS becslése szerint az orosz veszteségek nagyjából kétszer-két és félszer nagyobbak lehetnek az ukránokénál.

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Sorozatos légitámadás zúdult Ukrajnára: 157 drónt és 2 rakétát lőttek ki az oroszok

Július 25-ére virradó éjszaka Oroszország újabb nagyszabású légitámadást intézett Ukrajna ellen, amelyben két rakétát és 157 támadó drónt vetett be. Bár az ukrán légvédelem az ellenséges eszközök túlnyomó részét megsemmisítette, több helyen így is becsapódásokat regisztráltak – tájékoztatott az ukrán légierő az RBC Ukraine híradása szerint.

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Sorozatos légitámadás zúdult Ukrajnára: 157 drónt és 2 rakétát lőttek ki az oroszok
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Beépült egy kém a NATO létesítményébe? Súlyos vádakkal vettek őrizetbe egy nőt Európa szívében

Kémkedés vádjával letartóztattak egy kínai származású kanadai nőt, aki egy belgiumi NATO-létesítményben gyakornokoskodott - közölte a belga ügyészség szombaton.

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Beépült egy kém a NATO létesítményébe? Súlyos vádakkal vettek őrizetbe egy nőt Európa szívében
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Felszálltak az F-16-os gépek – Azonnal lelőtték az ellenséges drónt a NATO-tagállam légterében

Románia szombaton bejelentette, hogy két napon belül már a második olyan drónt lőtte le az ukrán határ közelében fekvő, ritkán lakott területen, amely megsértette az ország légterét.

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Felszálltak az F-16-os gépek – Azonnal lelőtték az ellenséges drónt a NATO-tagállam légterében
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Lángokban áll a kulcsfontosságú orosz létesítmény, kegyetlen csapást mértek rá az ukránok

Már a hatodik egymást követő éjszaka támadták ukrán drónok Oroszország kereskedelmi raktárait. Július 25-én hajnalban a Belgorodi és a Rosztovi terület került célkeresztbe, ahol logisztikai központok és energetikai létesítmények gyulladtak ki - írja a Kyiv Independent.

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Lángokban áll a kulcsfontosságú orosz létesítmény, kegyetlen csapást mértek rá az ukránok

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