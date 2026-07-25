Sorozatos légitámadás zúdult Ukrajnára: 157 drónt és 2 rakétát lőttek ki az oroszok

Az orosz hadsereg két H-59/69 típusú irányított levegő-föld rakétát indított a Fekete-tenger feletti légtérből, emellett 157 Sáhed típusú támadó drónt – köztük sugárhajtású variánsokat –, valamint Gerbera, Italmasz és Parodija típusú csalidrónokat vetett be. A támadóeszközöket Brjanszk, Kurszk, Orjol, Millerovo és Primorszko-Ahtarszk térségéből, továbbá az ideiglenesen megszállt donyecki területekről, valamint Hvardijszkéből és a Csauda-fokról indították.

A támadás elhárításában a légierő, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselési csoportok, a drónkezelő egységek és a mobil légvédelmi csoportok is részt vettek. A reggel fél nyolcas összesítés alapján a légvédelem egy irányított rakétát és 127 drónt semmisített meg vagy hatástalanított az ország északi, déli, keleti és középső területei felett.

Mindezek mellett 26 drón kilenc különböző helyszínen csapódott be, négy másik esetben pedig a lelőtt eszközök lehulló törmelékei okoztak károkat.

A H-59-es rakéta végül nem érte el a célpontját.

A Poltavai területen végrehajtott dróntámadás következtében négy benzinkút rongálódott meg, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Zaporizzsjában egy bevásárlóközpont gyulladt ki egy becsapódás után, ahol többen megsérültek. Csütörtök este az orosz erők Szumi városát is drónokkal támadták, ott egy benzinkút kigyulladt, egy szupermarket megrongálódott, és a támadásnak halálos áldozatai is voltak.

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