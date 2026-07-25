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Tokajevet zavarja, hogy Ukrajna már nem csak Oroszországot támadja, egyértelmű kéréssel fordult Putyinhoz
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Tokajevet zavarja, hogy Ukrajna már nem csak Oroszországot támadja, egyértelmű kéréssel fordult Putyinhoz

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A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szombaton energiaterrorizmusnak nevezte a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) kazahsztáni érdekeltségű létesítményei ellen elkövetett, feltételezett ukrán támadásokat. Kazahsztán eközben csökkentette az olajkitermelését, miután a dróncsapások miatt le kellett zárni a konzorcium fekete-tengeri exportterminálját. A kazah elnök ugyanakkor a konfliktus befagyasztását és a béketárgyalások újraindítását javasolta.

A RIA Novosztyi állami hírügynökség jelentése szerint Peszkov úgy fogalmazott, hogy a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren zajló akciók olyan nemzetközi terrortámadások, amelyek rendkívül veszélyes helyzetet teremthetnek. A szóvivő még azt is fejtegette, hogy a támadások az Egyesült Államok ellen is irányulnak, mivel a konzorciumnak amerikai részvényese is van.

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A CPC-vezetéken keresztül bonyolítják a globális olajexport két százalékát, így a szállítások felfüggesztése tovább terheli a világpiacot.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szombaton, az omszki orosz–kazah fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett felszólalva kijelentette, hogy

az ukrajnai béke elérhetővé válhat, ha a felek befagyasztják a konfliktust, és visszatérnek a tárgyalóasztalhoz.

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Senki sem tudja mi lehet a kiút a jelenlegi helyzetből, mert az orosz és az ukrán félnek is megvan az álláspontja. Másfelől nézve viszont most is fennáll annak a lehetősége, hogy befagyasszuk ezt a konfliktust

- mondta Kaszim-Zsomart Tokajev. Majd kijelentette hogy a háborút kiváltó okok sokak számára, így például a kazahok számára sem teljesen érthetőek. Hozzátette, hogy az Örményország és Azerbajdzsán közötti háborúk kiváltó okai "világosak voltak, az orosz-ukrán konfliktus esetében ezt sokkal nehezebb megérteni".

Tokajev szerint elképzelhető, hogy eljött az ideje a konfliktus befagyasztásának, és a visszatérésnek az isztambuli formulához. Moszkva és Kijev az orosz invázió kezdete után, 2022-ben, majd 2025-ben is tárgyalt áttörést azonban egyik alkalommal sem sikerült elérniük.

A kazah elnök hozzátette, hogy a nagyhatalmak – köztük Oroszország – biztonsági garanciáival el lehetne indulni a régóta várt béke felé, a harcoknak pedig végre véget kell vetni.

Kazahsztán alapvetően Oroszország szövetségesének számít, de soha nem nyilatkozott támogatóan a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúval kapcsolatban.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

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