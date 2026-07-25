Újabb hőhullám csap le Magyarországra, egész Európában itt lehet a legnagyobb forróság

Az Időkép arról számolt be, hogy a középtávú előrejelzések újabb, hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre. Vasárnap és hétfőn még elszórtan találkozhatunk záporokkal, zivatarokkal, majd keddtől fokozatosan délnyugatira fordul az áramlás, napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság - írják.
Kiemelik, hogy ugyan még messze van, de közel másfél hétre előre tekintve azt láthatjuk, hogy
2026. augusztus 3-án egész Európában nálunk lehet a legmelegebb
- 36-39 Celsius-fok közötti csúcsértékkel, amely akár a 40 fokot is elérheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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