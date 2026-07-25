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Újabb hőhullám csap le Magyarországra, egész Európában itt lehet a legnagyobb forróság
Globál

Újabb hőhullám csap le Magyarországra, egész Európában itt lehet a legnagyobb forróság

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Újabb, hosszantartó hőhullám közeleg Magyarország felé az előrejelzések szerint. A prognózis alapján 2026. augusztus 3-án egész Európát figyelembe véve hazánkban lehet a legmelegebb, 36-39 fokos csúcsértékkel, amely akár a 40 fokot is elérheti.

Az Időkép arról számolt be, hogy a középtávú előrejelzések újabb, hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre. Vasárnap és hétfőn még elszórtan találkozhatunk záporokkal, zivatarokkal, majd keddtől fokozatosan délnyugatira fordul az áramlás, napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság - írják.

Kiemelik, hogy ugyan még messze van, de közel másfél hétre előre tekintve azt láthatjuk, hogy

2026. augusztus 3-án egész Európában nálunk lehet a legmelegebb

- 36-39 Celsius-fok közötti csúcsértékkel, amely akár a 40 fokot is elérheti.

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A térkép azt mutatja, hol lesz a legnagyobb valószínűsége annak, hogy a csúcshőmérséklet 35 fok fölé menjen - Forrás: Időkép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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