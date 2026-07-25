Újabb világraszóló sikert ért el Elon Musk csodaűrhajója

Sikeresen záródott a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétájának a tesztrepülése pénteken.

A 13. tesztküldetés részeként rövid időre szuborbitális pályára állították az első 20 továbbfejlesztett Starlink V3 internetes műholdat is, egy sokkal erősebb, nagyobb sávszélességgel és internetsebességgel rendelkező változatot. Ezek rövid időre csatlakoztak a SpaceX meglévő, mintegy tízezer Föld körül keringő műholdból álló hálózatához. Ezután a terveknek megfelelően követték az űrhajót a Föld légkörébe, és elégtek.

A visszatérés során a nagyjából 14 emelet magas hajó,

mielőtt az Indiai-óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon

azt szimulálva, hogyan kellene visszatérnie a szárazföldre Texasban egy valódi küldetés során.

A szakértők sikerként könyvelték el, hogy a Starship hővédő pajzsán a visszatéréskor minimális kár volt megfigyelhető. Ez javulás a korábbi tesztekhez képest. Elon Musk űrvállalata olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet a használat után csak minimálisan vagy egyáltalán nem kell felújítani, így az űrhajó gyakorlatilag a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repüljön és térjen vissza.

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