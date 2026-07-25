Újfajta fegyvert akart bevetni Oroszország a harctéren, csúnya felsülés lett a vége - Videó

A támadás a Donyecki területen fekvő Majak közelében történt, ahol egy tíz harckocsiból álló orosz oszlopot ért csapás. Egyelőre nem tudni, hogy az oszlopban pontosan hány járművet szereltek fel ezzel a rendszerrel.

A felvételen jól látszik, hogy a drón a harckocsi hátsó részét találta el.

Ez a jármű legsérülékenyebb pontja, mivel az Arena-M radarja és elhárítótöltet-vetői elsősorban az elülső és oldalsó szektorokat fedik le.

Az Arena-M az orosz haderő első hadrendbe állított, úgynevezett aktív (hard-kill) védelmi rendszere. Az ilyen berendezések radarral folyamatosan pásztázzák a jármű környezetét, kiszámítják a közeledő lövedék vagy drón röppályáját, majd egy elhárítótöltettel fizikailag megsemmisítik a fenyegetést még a becsapódás előtt. Ezek a rendszerek jelentik az utolsó védelmi vonalat, amikor a páncélzat önmagában már nem nyújt elegendő védelmet.

Az orosz védelmi minisztérium 2026 januárjának elején jelentette be, hogy a mérnökök befejezték azt a szoftverfrissítést, amely speciális drónelhárító üzemmódot biztosít a rendszernek. Az eredetileg páncéltörő rakéták és gránátok ellen tervezett Arena-M így elvileg az FPV-drónok ellen is bevethetővé vált, amelyek jelenleg az orosz páncélosok legnagyobb veszteségeit okozzák Ukrajnában. Az orosz Izvesztyija lap szerint az arcvonalbeli egységek nemrég kezdték megkapni a frissített konfigurációval felszerelt T-72B3A harckocsikat, amelyek most az első dokumentált éles bevetésükön vallottak kudarcot.

A Militarnyi óvatosan három lehetséges magyarázatot vázolt fel a történtekre. A rendszer vagy egyszerűen képtelen elfogni az ilyen eszközöket, vagy ki volt kapcsolva a támadás pillanatában, vagy már korábban elhasználta az elhárítótöltet-készletét. A kudarc egybecseng a korábbi szakértői aggályokkal: Viktor Murahovszkij orosz katonai elemző még 2025 novemberében figyelmeztetett arra, hogy az Arena-M radarja nehezen különbözteti meg a kisméretű légi célokat a talajháttértől kis távolságon, a célfelismerő és -rangsoroló algoritmusai pedig nem elég fejlettek a kiszámíthatatlanul mozgó drónok bemérésére.

Az Arena-M harctéri jelenléte meglepően csekély ahhoz képest, amilyen intenzitással az orosz állami média népszerűsíti az eszközt. A rendszer először 2025 márciusában bukkant fel egy T-72B3M harckocsin. A gyártó Uralvagonzavod akkor közölte, hogy a T-90M és a T-72B3M változatokat is felszerelik a technológiával, bár az elemzők a gyár korlátozott kapacitása miatt már akkor kételkedtek a széles körű alkalmazásban. Az izraeli Trophy rendszerrel ellentétben, amely komoly harctéri múlttal rendelkezik a Merkava harckocsikon, az Arena-M drónok elleni valós hatékonysága mindmáig bizonyítatlan maradt.

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