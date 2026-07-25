Videó: két részeg katona ellopott egy páncélost, majd száguldozni kezdtek Nagy-Britanniában

Az incidens július 24-én, hajnali három óra körül történt a Perham Down-i Swinton-laktanyában. A 26. műszaki ezred két katonája a bázison kívüli kimenőről visszatérve vette birtokba a harcjárművet. Később a sofőr egy szűk utcában, mintegy 51 km/órás sebességgel haladva elveszítette az uralmát a jármű felett,

és a többi katona parkoló magánautóinak ütközött.

A balesetben teljesen összetört egy Vauxhall személygépkocsi, valamint egy MG ZS elektromos crossover is. Bár maga a páncélozott jármű sértetlen maradt, és személyi sérülés sem történt, az okozott kár összege így is elérte a 100 ezer fontot (42 millió forintot).

Mivel a csapatszállító sértetlen maradt, így - mintha mi se történt volna - a sofőr a furikázás után leparkolta a Bulldogot, majd visszatért a szállására. Reggel a Királyi Katonai Rendőrség a körletükben vette őrizetbe a két műszaki katonát, miután egyikük beismerő vallomást tett. A hadsereg szóvivője megerősítette az őrizetbe vétel tényét, és közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult.

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