Videó: két részeg katona ellopott egy páncélost, majd száguldozni kezdtek Nagy-Britanniában

Az incidens július 24-én, hajnali három óra körül történt a Perham Down-i Swinton-laktanyában. A 26. műszaki ezred két katonája a bázison kívüli kimenőről visszatérve vette birtokba a harcjárművet. Később a sofőr egy szűk utcában, mintegy 51 km/órás sebességgel haladva elveszítette az uralmát a jármű felett,
és a többi katona parkoló magánautóinak ütközött.
A balesetben teljesen összetört egy Vauxhall személygépkocsi, valamint egy MG ZS elektromos crossover is. Bár maga a páncélozott jármű sértetlen maradt, és személyi sérülés sem történt, az okozott kár összege így is elérte a 100 ezer fontot (42 millió forintot).
#UK: Two soldiers from the British Army's 26 Engineer Regiment allegedly stole a 15-tonne Bulldog armored vehicle after a night of drinking and drove it through Swinton Barracks at Tidworth Garrison yesterday. The pair crashed into several parked vehicles, causing an… pic.twitter.com/0ogygT6Da6 https://x.com/hashtag/UK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 25, 2026
Mivel a csapatszállító sértetlen maradt, így - mintha mi se történt volna - a sofőr a furikázás után leparkolta a Bulldogot, majd visszatért a szállására. Reggel a Királyi Katonai Rendőrség a körletükben vette őrizetbe a két műszaki katonát, miután egyikük beismerő vallomást tett. A hadsereg szóvivője megerősítette az őrizetbe vétel tényét, és közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult.
Címlapkép forrása: 2024 Global Images Ukraine via Getty Images
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