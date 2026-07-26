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Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem
Globál

Az iráni hadsereg közölte: már két napja nem támadtak meg egyetlen szomszédot sem

MTI
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Teherán stratégiája a "viszonosságon" alapul, ezért Irán nem intézett támadásokat a szomszédos öbölbeli országok ellen két napja, azóta, hogy az Egyesült Államok is beszüntette az Irán elleni légicsapásokat - közölte vasárnap az iráni hadsereg.

Mohammad Akraminia katonai szóvivő azt mondta: az Egyesült Államok

nehéz és ingatag

helyzetbe került, és most valószínűleg

új stratégiát

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Az utóbbi két éjszaka az amerikaiak leállították a csapásokat. Mivel a mi stratégiánk alapvetően a viszonosságon alapul, mi is leállítottuk a saját műveleteinket

- fejtette ki a szóvivő.

Eközben az amerikai sajtóban az jelent meg, hogy az amerikai hadsereg esetleg lőszerhiánnyal küzdhet csaknem öt hónapos háborúzás után. A The York Times című lap arról írt két bennfentes forrásra hivatkozva, hogy az amerikai kormány aggódik a Patriot légvédelmi rakéták és más, az öbölbeli országokat védő védelmi berendezések fogyatkozása miatt. A CNN televíziós csatorna pedig egy védelmi minisztériumi forrásra hivatkozva jelentette, hogy ezen aggályok miatt "szüneteltetik" épp az Irán elleni csapásokat.

A fenyegetés fenntartása mellett Donald Trump amerikai elnök pénteken arról is beszélt, hogy

nem szakították meg a párbeszédet Iránnal.

Most is folynak az egyeztetések (az iráni vezetéssel). Úgy vélem, ezek - nyilvánvaló okokból - egyre komolyabbá válnak, ahogy telnek a napok

- mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak.

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