Elfoglalta Sevcsenko települést a donyecki régióban az orosz hadsereg - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1340 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel

több logisztikai központot, valamint

nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit,

az ukrán üzemanyag- és energiaipari, illetve

a közlekedési infrastruktúra létesítményeit,

tíz páncélozott harcjárművet,

hét irányított légibombát,

két HIMARS-rakétát, továbbá

465 repülőgéptípusú drónt.

Több régióból jelentettek az orosz hatóságok vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont donyecki régióban lévő Horlivka városban négy civil életét vesztette ukrán dróncsapás következtében és többen megsebesültek. Herszon megye elfoglalt részéről egy polgári személy haláláról és öt sebesüléséről érkezett jelentés, a határ menti Kurszk megyében három civil szenvedett sebesüléseket.

Zaporizzsja megyében, az orosz kontroll alatt álló Melitopol városban a helyiek vasárnapra spontán emlékhelyet hoztak létre, miután szombatra virradóra 12 civil - köztük négy gyermek - életét vesztette, további 19 pedig megsebesült egy, a kirilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás következtében. A sebesültek közül öten gyermekek. A vasárnapot gyásznappá nyilvánították a régióban.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete a Szolovjov LIVE médiacsatornán arra hívta fel a figyelmet, hogy

növekszik az ukrán fegyveres erők által az orosz polgári lakosság ellen végrehajtott csapások száma.

"Vagyis Kijev a fegyverzetet, amellyel Nyugat által bőkezűen elhalmozza, nem a harctéren, nem katonai műveletek keretében, hanem terrorizmusra használja fel" - hangoztatta.

Mirosnyik szerint az ukrán fél ezzel a harctéren elszenvedett kudarcait próbálja ellensúlyozni. Kifogásolta, hogy a Nyugat, amely "mindenre engedélyt adott (az ukrán elnök) Volodimir Zelenszkijnek és egész csoportjának", szemet huny a történtek fölött.

Alekszandr Moiszejev tengernagy, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai tévécsatornán kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők 2025-ben és 2026-ban kizárólag polgári hajók ellen vetették be legénység nélküli hajóikat.

"Szeretném megjegyezni, hogy ezek között gyakorlatilag nincsenek orosz zászló alatt közlekedő hajók. Ezek mind harmadik országok hajói.

Ez lényegében nemzetközi terrorizmus, ezt másképp nevezni nem lehet"

- nyilatkozott az admirális.

Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy 2014 óta a Donyec-medence több mint 12 ezer lakosa halt meg ukrán támadások következtében, a sebesültek száma pedig meghaladta a 40 ezret. Az ombudsman szerint Ukrajna durván megsérti a nemzetközi humanitárius jog normáit, és hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a civilek, köztük tanárok és gyermekek meggyilkolása. Ő is nehezményezte, hogy a nemzetközi közösség szemet huny "az ukrán rezsim által elkövetett összes bűncselekmény felett".

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